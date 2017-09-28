Запугавший девушек житель Вевиса представил свою версию происшествия

Видмантас сказал, что понял, что речь идет о нем, после того, как ему позвонил представитель комиссариата полиции Тракайского района - его сосед.

Позже он увидел в фейсбуке номера своей машины, ему довелось беседовать и с директором Коммуникационного отдела Литовской полиции Рамунасом Матонисом.

"Была такая ситуация, когда во второй полосе я шел на обгон на скорости 120 км/ч, когда сзади подъехал с тал мигать фарами BMW X5. Поле маневра я вернулся в первую полосу и решил нагнать автомобиль. Я видел, что там сидели дамы, которые обгоняли, пытался посмотреть, кому я перешел дорогу.

Смотрю, девушки едут. Я показал рукой, что нельзя говорить по телефону и ехать на такой скорости. Допустимая скорость точно была превышена, намного. Ну и что – девочки улыбнулись, а я все время ехал за ними, включив видеорегистратор, чтобы снять и разместить видео на портале, показать, на какой скорости ездит X5. Однако они сделали это первыми, возникло недоразумение", – сказал собеседник.

Он уверял, что не понимает, почему девушки испугались и решили его оклеветать.

Студентки рассказали DELFI, что автомобиль ехал за ними почти 30 км. Сам Видмантас сказал, что расстояние было в 2-3 раза меньше.

"Я подвинулся, но вижу, едут дамы, по телефону говорят, вот и включил камеру, решил поснимать", – сказал он.

На вопрос, правда ли, что он мигал фарами, он сказал, что делал это, повторяя действия девушек.

"Я ответил тем же, зачем мигать? Не договорились, получилось так, что я стал едва ли не дорожным маньяком", – удивлялся собеседник.

Видмантас убежден – девушки сообщили в полицию только потому, что увидели, как он снимает их. Видно они боялись штрафа за превышение скорости.

"Я не превышал, ехал сзади и снимал, на какой скорости они едут", – ответил он на вопрос, как сам вел себя а дороге.

Через 5-10 км, по словам Видмантаса, он сбросил скорость и свернул в Укмерге.

Видмантас признал, что обращался к адвокату из-за того, что номера его машины были размещены в социальной сети. Адвокат сказал, что это делать нельзя, если водитель не совершил никаких преступлений или нарушений.

"У меня в телефоне есть запись, но будем ли мы продолжать это дело, может это просто недоразумение? Я бы хотел, чтобы фото были удалены и мне принесли извинения. Я чувствую себя немного униженным", – обратился к девушкам Видмантас.

Он сам сказал, что только хотел призвать девушек к порядку, чтобы они не превышали скорость.

"Часто такое бывает. Если у светофора вижу, что женщина за рулем говорит по телефону, показываю, что так делать нельзя, это опасно для окружающих. К примеру, заболтается, смотришь, уже зеленый, другие сигналят...", – ответил он на вопрос часто ли доводиться "воспитывать" водителей.

Напомним, что девушка-студентка рассказала, что в минувшую пятницу на автостраде за ней 30 км ехал темный микроавтобус, водитель пытался столкнуть ее машину на обочину и мигал фарами. Девушка ехала с подругой, которая сообщила об инциденте в полицию. полиция выяснила личность владельца микроавтобуса, но девушка отказалась писать заявление.