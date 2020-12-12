Запреты в Литве действуют: покупатели стоят в очередях, машины оставляют даже на проезжей части

Рядом с ТЦ Akropolis очереди стоят даже на улице, поскольку там продают продукты. Свободных мест на стоянке практически нет.
Немного меньше людей около ТЦ Ozas, там были свободные места на стоянке.
Жители сообщают порталу Delfi о том, что некоторые водители, не найдя места на стоянке, оставляют машины на проезжей части стоянки.
"Время от времени нам сообщают об этом. Сейчас даже план есть: полиция работает около всех магазинов, поднимают дроны, контролируют разные места", – сказал дежурный Вильнюсской полиции.
Он подтвердил, что бывают и нарушения, а также заверил, что больше полиции у ТЦ будет дежурить и в воскресенье.
Охранники магазинов следят за тем, чтобы люди брали тележки или корзинки – если свободных нет, покупателей не впускают.
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