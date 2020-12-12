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Со среды в Литве действуют более жесткие правила в магазинах и торговых центрах - увеличена площадь на одного покупателя, сокращено количество мест на стоянках машин. В выходные дни перед магазинами выстроились очереди, начались проблемы с парковкой. Полиция контролирует нарушителей, за заторами наблюдают с помощью дронов. Торговцы просят жителей не ездить в магазины в часы пик и ходить в магазины по одному.
Запреты в Литве действуют: покупатели стоят в очередях, машины оставляют даже на проезжей части
© DELFI / Tomas Vinickas

Рядом с ТЦ Akropolis очереди стоят даже на улице, поскольку там продают продукты. Свободных мест на стоянке практически нет.

Немного меньше людей около ТЦ Ozas, там были свободные места на стоянке.

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Жители сообщают порталу Delfi о том, что некоторые водители, не найдя места на стоянке, оставляют машины на проезжей части стоянки.

"Время от времени нам сообщают об этом. Сейчас даже план есть: полиция работает около всех магазинов, поднимают дроны, контролируют разные места", – сказал дежурный Вильнюсской полиции.

Он подтвердил, что бывают и нарушения, а также заверил, что больше полиции у ТЦ будет дежурить и в воскресенье.

Охранники магазинов следят за тем, чтобы люди брали тележки или корзинки – если свободных нет, покупателей не впускают.

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