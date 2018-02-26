Трансляторы сомневаются в том, что решение запретить зарегистрированную в Швеции "ТРТ-Планета" действует в отношении всех версий этого канала. Руководство комиссии признает, что по причине юридических нюансов санкции отчасти могут оказаться недействующими.

Как подтвердил BNS заместитель председателя ЛКТР Мантас Мартишюс, большинство из 48 поставщиков телеуслуг сообщили комиссии, что транслируют зарегистрированную в Швеции "РТР-Планету", пять из них сообщили, что транслировали зарегистрированную в России версию телекананала. Поэтому в пятницу, согласно обязательству, они не прекратили трансляции.

"Юридически канал Российской Федерации отличается от шведского, поэтому они могли не отключить", - подтвердил BNS М. Мартишюс.

Крупные поставщики телеуслуг в Литве подтвердили, что прекратили трансляции этого канала в пятницу, как и обязала их комиссия.

Объединяющая их Ассоциация кабельного телевидения Литвы обратилась в комиссии с вопросом о том, как оценивать двусмысленное решение.

"Мы ждем объяснений комиссии. Вопрос - можем ли мы ретранслировать другую версию", - сказал BNS глава одного из членов ассоциации - компании Balticum TV Виргиниюс Юргялявичюс.

Руководитель компании Init Паулюс Живаткаускас также заверил, что рассматривается заменить запрещенную версию "РТР-Планеты" на другую зарегистированную в России "РТР-Россия", поскольку комиссия, по его словам, не следила за нарушениями именно на этой версии канала.

Глава ЛКТР Эдмундас Вайтекунас обещает, что с целью избежания подобных двусмысленностей, поставщики телеуслуг в Литве будут обязаны требовать ясности от иностранных трансляторов, по поводу того, в каком государстве канал зарегистрирован, поскольку сейчас это обязательство в договорах не предусматривается.

Решение обязать трансляторов в Литве не показывать передачи российского канала "РТР-Планета" ЛКТР приняла на прошлой неделе.

В своем решении комиссия указала, что ограничения применяются именно в отношении программ зарегистрированного именно в Швеции канала "РТР-Планета", который в программах ретрансляторов называется "Россия РТР". Акцентируется, что программа транслируется из Швеции, то есть из Евросоюза.

Ретрансляции "РТР-Планета" в Литве уже запрещались за подстрекательства к войне и розни в 2015 и 2016 годах.