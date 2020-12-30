Запрет на авиасообщение с Великобританией не продлили: обсуждают порядок перелетов

"1 января истекает срок действия запрета на авиасообщение с Великобританией", – сказала на заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.

Правительство не продлило действие этого ограничения, поэтому авиасообщение будет восстановлено.

Глава Минздрава Арунас Дулькис должен будет представить меры безопасности, которые будут действовать. В правительстве возникли дискуссии о том, какие меры будут введены.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис информировал, что Эстония и Латвия решили возобновить авиасообщение с 1 января, в Латвии авиасообщение будет восстановлено со 2 января, поскольку было запрещено до 23.59 ч. 1 января.

"Латвия изменила условия для возвращающихся – раньше требовался тест не старше 48 часов, сейчас действует правило 72 часов, есть дополнительные условия для самоизоляции", – сказал Ландсбергис.

"Однако согласование этого вопроса на уровне ЕС проходит нелегко, несмотря на то, что во все страны Балтии нет прямых рейсов из Великобритании, оттуда можно вернуться через другие страны", – отметил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, по его словам, поток пассажиров в аэропортах снизился на 90%.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис предлагает оставить в силе действующие требования, несмотря на то, что Великобритания становится третьей страной.

"С учетом того, сколько соотечественников там живет, мы предложим оставить в силе действующий порядок: тест не старше 48 часов или тест на месте и изоляция до получения отрицательного результата, или 10-дневная изоляция", – сказал министр.

Дулькис сказал, что пока Латвия и Эстония не решили вопрос правил безопасности.

"ЕК приняла новую рекомендацию - не 48 часов, а 72", – сказал глава Минздрава.

По его словам, Латвия склонна применять тест и 10-дневную изоляцию, а Эстония - или тест, или изоляцию.

Шимоните предложила до 1 января обсудить этот вопрос с экспертами.

Напомним, что на заседании правительства 20 декабря было решено с 4 ч. 21 января до 24 ч. 31 декабря отменить авиасообщение с Великобританией.