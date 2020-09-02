В Красную книгу Литвы занесены 112 видов грибов. По словам ученого Центра исследования природы Йонаса Каспаравичюса, четверть из этого количества - съедобные грибы.

"Однако многие люди не знают об этом, не срывают их, но иногда сбивают", – сказал специалист.

Auksaviršė ūmedė © Wikipedia Commons

Специалист Министерства охраны окружающей среды Кристина Кловайте рассказала, за что можно получить штраф. Например, штрафы полагаются за сбор охраняемых грибов.

"Если вы хотите собирать охраняемые грибы, надо получить разрешение Агентства по охране окружающей среды. Например, в 2016 г. было выдано два разрешение на сбор этих грибов в научных целях. Для их сбора в коммерческих целях разрешения не выдают", - сказала специалист.

Наказывают также и за уничтожение места, на котором произрастают редкие грибы.

"Сбивание грибов ногами, разламывание шляпок - это последствие недостаточной образованности людей", - сказала старший научный сотрудник Центра исследования природы Ю.Мотеюнайте.

Она заметила, что в результате таких действий распространится меньше спор грибов, а у небольших животных будет меньше еды.

"Вред приносит также раскапывание мха, оборудование мест отдыха в неположенном месте. Основная причина исчезновения редких грибов - уничтожение их мест произрастания", – подчеркнула Ю.Мотеюнайте.

Piengrybis jautakis © Wikipedia Commons / Dan Molter

По закону, штраф может составлять до 600 евро.

За незаконный сбор охраняемых грибов, их частей, за их повреждение, уничтожение и др. незаконное действие, связанное с их приобретением, перевозкой, переработкой, хранением, грозит штраф в размере 30-300 евро, а юридическим лицам 60-580 евро.

За уничтожение места произрастания охраняемых растений и грибов физическим лицам грозит штраф в размере 110-300 евро, а юридическим 140-600 евро.

Профессор-миколог Вильнюсского университета Эрнестас Куторга напоминает одно важное правило: если ты не знаешь, что это за гриб – не бери его.

Juodasis piengrybis © Wikipedia Commons

"Не берите незнакомые грибы. В Литве есть несколько видов, которые несут смертельную опасность, поэтому собирайте только те грибы, которые вам знакомы", – предупреждает миколог.

Delfi представляет список охраняемых грибов, которые можно перепутать с обычными съедобными

Дубовик крапчатый. Образует микоризу с лиственными и хвойными деревьями (бук, дуб, ель, пихта), предпочитает кислые почвы, встречается в лесах и в болотистой местности, среди мхов. Редкий и исчезающий вид.

Dėmėtasis baravykas © Wikipedia Commons

Боровик Фехтнера. Растет в широколиственных лесах, чаще на известковой почве. Кожица шляпки серебристо-белая или бледно-буроватая, блестящая, гладкая или слабо морщинистая, во влажную погоду слизистая.

Fechtnerio baravykas © Wikipedia Commons / Gerhard Koller

Полубелый гриб. Встречается во влажных пойменных дубовых, буковых, грабовых лесах, реже в хвойных, под соснами, на влажных глинистых почвах. Произрастает в лесной и лесостепной зонах. Кожица шляпки не снимается, гладкая или слегка морщинистая, матовая, в сырую погоду слизистая, светло-коричневого или глинистого цвета. Очень редкий гриб, на грани исчезновения.

Blyškusis baravykas © Wikipedia Commons / George Chernilevsky

Моховик припорошенный. Растет в лиственных лесах, особенно под дубами и буками, а также в смешанных и хвойных лесах с елью. Окраска шляпки изменчива, варьирует от красно-коричневого до серо-оливкового. Мякоть жёлтого цвета, со слабым запахом и сладковатым вкусом, при нажатии синеет, а со временем чернеет.

Kislusis baravykas © Wikipedia Commons / George Chernilevsky

Грабовик. Образует микоризу с грабом, реже с другими лиственными деревьями — березой, лещиной, тополем. Встречается в лиственных лесах, преимущественно грабовых. Цвет шляпки может быть коричнево-серым, пепельным, охристым, иногда очень светлый, беловатый. По признакам плодовых тел похож на подберёзовик обыкновенный.

Skroblinis raudonviršis © Wikipedia Commons

Порфировик красноспоровый. Встречается в смешанных лесах. Шляпка подушковидной формы, поверхность ярко-коричневого, оливково-бурого или орехово-бурого цвета, матовая, бархатистая, растрескивающаяся.

Tikrasis juodbaravykis © Wikipedia.org

Моховик красный. Растет в лиственных лесах, среди невысокой травы или мха. Особенно предпочитает дубравы. Цвет шляпки насыщенно-красный, часто с малиновым или коричневым оттенком, по краю иногда желтоватая. Кожица не снимается, вначале бархатисто-войлочная. Трубчатый слой шляпки желтый, у зрелых грибов приобретают тусклый темно-желтый или оливковый оттенок. При надавливании медленно синеет.