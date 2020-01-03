Заполнение деклараций в этом году начнется раньше: порядок упростится

В передаче "День на DELFI" представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что декларирование изменится.

"ГНИ в этом году подготовило иной процесс декларирования доходов. Что это значит? Это значит, что не останется серых форм, которые были с 2004 г., в декларациях за 2019 г. придется отвечать на вопросы, ступая шаг за шагом. Так и будем подавать декларации. ГНИ хочет, чтобы подача декларации была ясным и простым процессом", – сказала она в передаче DELFI.

По словам специалиста, жителям будет легче заполнять декларацию, однако очень важно, чтобы ведомства своевременно передали точные данные ГНИ.

"Например, вопрос, занимаетесь ли вы индивидуальной деятельностью. Раньше человеку надо было вспоминать – занимался или нет, продал имущество или нет, а сейчас все шаги будут, и человек должен будет ответить "да" или "нет". В некоторых случаях нужно будет выбрать ответ из представленного списка. Если у ГНИ не будет каких-то данных, их должен будет вписать сам человек. Да, как мы говорим, шаг за шагом и удастся заполнить.

Важно, что это не означает, что заполнить надо все целиком. Надо, чтобы третье лицо, например, работодатель, учебное учреждение, страховая компания, своевременно передали данные ГНИ, тогда они будут включены в опросник. Как и прежде, около 70% просто прочтут опросник и готово", – сказала женщина.

"Мы хотим, чтобы этот путеводитель (опросник), иной способ подачи декларации, помог решить проблемы, чтобы не было непролазных джунглей. Мы надеемся, что все будет последовательно, не придется путаться среди серых листов. Этого не будет, а самое главное, что новый принцип позволит по-другому и проще заполнить декларацию. Эти новшества мы создавали с учетом жалоб и замечаний людей, чтобы им было легче", – сказала собеседница.

На вопрос, когда начнется декларация доходов, она ответила, что хотят, чтобы это было раньше, чем в прошлом году.

"Мы хотим, чтобы декларирование доходов началось как можно раньше, раньше, чем в прошлом году, но важно, чтобы ГНИ получила данные из ведомств, однако у нас есть план, хотим, чтобы процесс начался с начала марта, и поток рассредоточился до 2 мая", – сказала специалист.

"Новый порядок распространяется только на 2019 год, за прежние годы уточнять декларации придется в серых формах", – подчеркнула она.