Запечатленное на видео насилие среди подростков шокирует: карантин внес изменения

Миндаугас Акелайтис, начальник Управления общественной полиции Департамента полиции, говорит, что подростки, которые нападали на своих сверстников и снимали все на видео, идентифицированы, если обвинения подтвердятся, они будут привлечены к ответственности. Полиция уже начала досудебное расследование.

Однако, по его словам, несмотря на то, что видео распространяется все больше, не следует предполагать, что проблема подросткового насилия растет.

"На самом деле это не так, случаи насилия среди несовершеннолетних выявляются раньше, выясняются быстрее, потому что взрослые никак не снимают свои действия. Подростки, вероятно, движимые детской наивностью, снимают видео, кто-то публикует эти записи, и они становятся отличным доказательством", - сказал он в передаче "День на Delfi".

"Десять лет назад таких видео было очень мало или общественность не видела их, потому что было меньше возможностей - такие видео распространялись по электронной почте, поэтому широкая публика их не видела", - поясняет М. Акелайтис.

По его словам, в 2012 году было зарегистрировано более 3000 несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а в 2019 году - около 1700.

М. Акелайтис призывает людей, которые видели подобные видео, сообщать об этом в полицию и никоим образом не публиковать их.

"Следует признать, что эти записи наносят ущерб - они подначивают других несовершеннолетних, которые могут увидеть в них что-то крутое, и, когда делимся [такими видео], мы усугубляем проблему", - предупреждает он.

Издевательств стало больше

Как сообщила глава Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Ильма Скодене, упомянутые случаи будут обсуждаться с семьями подозреваемых.

"Будем выяснять, что стало причиной такого поведения детей, поговорим о том, нужна ли наша помощь", - говорит она.

"Дети снимают эти видео, потому что хотят обратить внимание: обратите на меня внимание и помогите мне", - говорит специалист.

По ее словам, после того, как дети вернулась в школу после карантина, случаи издевательств также участились. Она считает, что огромная проблема, которая может поощрять такое поведение, заключается в том, что многие дети проводят время после школы просто на улице.

"Мы не выделяем подростков как группу, на которую нужно обратить внимание, но существует реальный недостаток услуг и внеклассных занятий для подростков. Деятельность дневных центров больше ориентирована на детей 7–12 лет", - поясняет И. Скодене.