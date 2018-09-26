Сильный ветер может обрывать провода, валить деревья, их сучья.
"Не стойте под высокими деревьями, у столбов линий электропередач. Также водители должны быть внимательными, не ставить автомобили под деревьями. Не трогайте поваленные деревья, если они упали на провода", - информируют пожарные-спасатели.
В мэрии Мажейкяйского района, в Седе, на ул. Лепу, 3, обвалилась стена дома, под ней оказался человек. Мужчина лет 60 разбирал нежилой деревянный дом. его стена и обвалилась, завалив несчастного. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.
Сильный ветер прогнозируют и в четверг, только в пятницу его сила ослабеет.
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