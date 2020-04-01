Западная Литва: больных коронавирусом могут разместить в психдиспансере в 40 километрах от Клайпеды

Движение паромов стало головной болью для городских властей и клайпедчан. Чиновники самоуправления опасаются, что у города не хватит ресурсов, если понадобится одномоментно изолировать сотни людей, которые могут быть потенциальными носителями коронавирусной инфекции. Часть горожан, в свою очередь, жаловалась на то, что город-порт может стать очагом распространения нового патогена, так как Клайпеда почти ежедневно принимает сотни возвращенцев и репатриантов, ставших заложниками глобальной пандемии.

Другие же наоборот требовали, чтобы государство сохранило последнюю нить между Литвой и странами Западной Европы, оставив соотечественникам право вернуться домой тогда, когда они сочтут нужным.

Местные власти довольны

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас приветствовал решение кабинета министров, дав понять, что можно было обойтись и без исключений.

"Движение пассажирских паромов, за исключением линии Киль – Клайпеда, будет остановлено, начиная с этой субботы – в полночь 4 апреля. Само собой, эта линия самая большая по числу пассажиров, - сказал он журналисту. – Это решение правильное, но наполовину. Оставлю оценку этого вопроса правительству, но для нас это четкий и ясный сигнал: человеческие ресурсы и силы медиков, необходимые для проверки прибывших на наличие инфекции, будут затрачены немного меньше, чем сейчас". Мэр подчеркнул, что за все время были проверены 362 пассажира, половину из них составили те, кто прибыл в город из немецкого Киля.

Новые возможности

Накануне главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сообщал, что в скором времени в подведомственном ему учреждении будет негде размещать больных, поэтому следует подумать о расширении отделения для больных SARS-CoV-2 и дополнительных резервах.

Пока в Клайпеде ломали голову, в правительстве уже все решили. В среду, 1 апреля, глава клайпедской комиссии по чрезвычайным ситуациям, директор городской администрации Гинтарас Нянишкис представил протокол от канцлера правительства, где говорится, что в случае нехватки мест в городе, больных следует разместить в городке Швекшна, что находится в 40 километрах к юго-востоку от города. Инфицированных хотят поместить в здание местного психдиспансера - психиатрический департамент Клайпедской больницы моряков.

Это протокольная рекомендация стала сюрпризом для главврача Клайпедской больницы моряков Йонаса Салиги. Во время заседания клайпедской комиссии по чрезвычайным ситуациям он заявил, что слышит об этом решении впервые. По его словам, сегодня в филиале, находящимся в Швекшне, лечатся около 160 пациентов. Всего же в этом заведении насчитывается не более 200 мест.

В то же время мэр Витаутас Грубляускас поспешил успокоить медика, подчеркнув, что размещение пациентов в Швекшне рассматривается в качестве запасного варианта, если город и регион исчерпают свои ресурсы.

На вопрос о том, кто в случае необходимости позаботится о доставке больных в Швекшну, которая находится в 40 километрах от Клайпеды, глава горадминистрации Гинтарас Нянишкис ответил, что это не проблема. Самоуправление может перевезти больных за свой счет. Более того, он убежден, что размещение больных Covid-19 в Швекшне – разумное решение, так как этот город обособлен и мало населен.