Сниженные налоги, которые предлагает налоговая реформа, означают ухудшение качества публичных услуг, рост эмиграции среди врачей и то, что наших детей будут учить не лучшие специалисты. Об этом в интервью LRT сказал заместитель председателя Центробанка Литвы Раймондас Куодис.
Raimondas Kuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр финансов Вилюс Шапока убежден, что небольшие налоги и качество услуг публичного сектора возможно сочетать и таким образом побудить людей остаться в Литве.

По словам Шапоки, цель реформы - снижение налогов на труд, которое ощутят люди с низкими, средними и большими доходами. Он надеется, что это заставит людей не уезжать из Литвы.

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Однако Куодис придерживается иного мнения. По его мнению, необходимо обратить внимание на положение публичного сектора, его финансирование, дырявую налоговую систему: "Нет комплексного взгляда [...]. Что значат сниженные налоги? Ухудшение качества публичных услуг, рост эмиграции среди врачей и то, что наших детей будут учить не лучшие специалисты. Мы этого хотим? Нормальное общество (я имею в виду скандинавское общество) говорит о социальном контракте, на первом месте в котором вопрос, что мы отдаем государству, какие функции. Потом мы должны спросить себя, что нужно для адекватного финансирования".

В данном случае он не видит таких обсуждений, у власти нет идеи, каким должен быть публичный сектор.

"Я неоднократно говорил, что учителям надо платить хотя бы на треть больше средних зарплат, если мы хотим привлечь хороших учителей из университетов, а не тех середнячков, которые не поступили куда-то первым, вторым, третьим номером. Тогда у нас будет долгосрочный план, сколько платить им. У нас должен быть план, сколько должно быть учителей, каким должно быть разумное соотношение числа учителей и учеников. В Литве это количество неразумное с демографической точки зрения", – считает экономист.

По его мнению, то же самое должно быть с врачами. Обычно зарплаты врачей в 2-3 раза выше средних. Но в Литве такого нет. Точно также надо посчитать, какое число пациентов должно приходиться на одного семейного врача. Все это нужно, чтобы не было избытка бюрократов, врачей, учителей.

Министр Шапока согласен с тем, что публичный сектор сейчас слишком раздут, его надо сокращать с учетом сокращения числа жителей, иначе не удастся обеспечить его гармоничное функционирование.

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