Министр финансов Вилюс Шапока убежден, что небольшие налоги и качество услуг публичного сектора возможно сочетать и таким образом побудить людей остаться в Литве.

По словам Шапоки, цель реформы - снижение налогов на труд, которое ощутят люди с низкими, средними и большими доходами. Он надеется, что это заставит людей не уезжать из Литвы.

Однако Куодис придерживается иного мнения. По его мнению, необходимо обратить внимание на положение публичного сектора, его финансирование, дырявую налоговую систему: "Нет комплексного взгляда [...]. Что значат сниженные налоги? Ухудшение качества публичных услуг, рост эмиграции среди врачей и то, что наших детей будут учить не лучшие специалисты. Мы этого хотим? Нормальное общество (я имею в виду скандинавское общество) говорит о социальном контракте, на первом месте в котором вопрос, что мы отдаем государству, какие функции. Потом мы должны спросить себя, что нужно для адекватного финансирования".

В данном случае он не видит таких обсуждений, у власти нет идеи, каким должен быть публичный сектор.

"Я неоднократно говорил, что учителям надо платить хотя бы на треть больше средних зарплат, если мы хотим привлечь хороших учителей из университетов, а не тех середнячков, которые не поступили куда-то первым, вторым, третьим номером. Тогда у нас будет долгосрочный план, сколько платить им. У нас должен быть план, сколько должно быть учителей, каким должно быть разумное соотношение числа учителей и учеников. В Литве это количество неразумное с демографической точки зрения", – считает экономист.

По его мнению, то же самое должно быть с врачами. Обычно зарплаты врачей в 2-3 раза выше средних. Но в Литве такого нет. Точно также надо посчитать, какое число пациентов должно приходиться на одного семейного врача. Все это нужно, чтобы не было избытка бюрократов, врачей, учителей.

Министр Шапока согласен с тем, что публичный сектор сейчас слишком раздут, его надо сокращать с учетом сокращения числа жителей, иначе не удастся обеспечить его гармоничное функционирование.