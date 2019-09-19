Днем будет облачно. Время от времени возможны дожди, местами с грозой и градом. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, а местами до 15-18 м/с. Порывистый ветер ожидается на западе страны. Днем будет всего 11-15 градусов тепла.
В пятницу дожди ненадолго уйдут. Небольшие осадки прогнозируют лишь в некоторых районах. Ночью успокоится ветер. Облака рассеются, поэтому температура опустится до 2-7, на Куршской косе до 9-11 градусов тепла. В некоторых районах на поверхности почвы прогнозируют первые заморозки. Днем местами усилится ветер, до 15 м/с. Температура составит 10-15 градусов тепла.
В выходные дни погода будет переменчивой. В субботу ожидается больше осадков. Ночью будет 1-6, у моря 8-10 градусов. На поверхности земли прогнозируют заморозки 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов.
В воскресенье без осадков. Ночью будет 7-12, на побережье Балтийского моря 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.
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