Заморозки - только начало: прогнозируют первый снег

Днем прогнозируют переменную облачность: утром будет ясно, а затем небо заволокут тучи, местами пройдут небольшие дожди. Местами возможен мокрый снег или град. На востоке будет 10–12 градусов тепла, на западе немного теплее - 13–15 градусов.

В Вильнюсе прогнозируют 12 градусов тепла, после обеда пройдет небольшой дождь.

В ночь на субботу с запада придут облака, приблизится теплый атмосферный фронт. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью на западе составит 4–6, на взморье 8–10 градусов.

В восточных районах будет лишь чуть выше нуля. В Варенском и Вильнюсском районе опустится ниже нуля. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0–5 градусов.

В субботу днем атмосферный фронт пройдет надо всей Литвой, будет облачно и влажно. На юге, на востоке и в некоторых центральных районах прогнозируют небольшой дождь.

Западный ветер усилится до 7–12 м/с, местами порывы составят 15 м/с. Несмотря на облачность и ветер, будет теплее: на востоке будет 13–15, на западе 16–18 градусов.

В ночь на воскресенье прояснений будет немного, кроме того, усилится западный ветер, поэтому заморозков не ожидается. Будет 7–12 градусов тепла, на взморье чуть больше.

В воскресенье днем солнца будет больше, но будет дуть порывистый северный ветер, который принесет холод. На севере без особых осадков, однако днем будет всего 13–14 градусов. На юге после обеда прогнозируют небольшие кратковременные дожди, однако воздух прогреется до 15–18, кое-где до 19 градусов.

В начале следующей недели в Литве установится холодный арктический антициклон. Станет сухо и ясно, без осадков, ветер успокоится. Ночи будут холодными, - заморозки ожидаются уже во многих регионах, только у моря будет теплее. Днем в тени будет 10–15 градусов.