Заметка европарламентария Андрикене возмутила литовских футбольных болельщиков

Некоторые пользователи социальных сетей расценили это как расистский выпад, поскольку на втором фото 8 игроков из 11 чернокожие. Правда, выяснилось, что на фото совсем не сборная Франции этого года.

Футбольный фанат Паулюс Амбразявичюс был возмущен такой заметкой Андрикене.

"Когда уже начинаешь думать, что больше тебя в фейсбуке ничего не удивишь, получаешь как будто тряпкой по лицу. Вы, наверное, уже видели, что европарламентарий Лайма Андрикене выложила, а потом быстро удалила фото сборных Франции 1986 и 2018 года и к нему приписка, будто визуальное изменение сборной – глобальное потепление. Меня это шокировало (...). Какой троглодит и ретроград может делиться такой дрянью, скажите мне?

Очевидно, что Лайма Андрикене футболом не интересуется, ведь это не сборная 2018 года!!!!! Сами посмотрите: 11 – Антони Марсьяль (в этом году не было), 15 – Бакари Санья (завершил карьеру в сборной), 10 – Андре-Пьер Жиньяк (в сборной не играет), 3 – Патрис Эвра (был комментатором), 5 – Мамаду Сако (не приглашен), 12 – Лассана Диарра (не приглашен)", – писал Амбразявичюс.

Он сказал, что неловко себя чувствует из-за того, что Литву в ЕП представляет человек, распространяющий такие вещи. Вскоре эту запись со страницы Андрикене исчезла.

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DELFI пытался связаться с Андрикене, но она на звонки не отвечала. Правда, разместила ответ на своей странице.

"Моя сегодняшняя заметка в фейсбук была размещена без злого умысла, но вызвала возмущение. Я даже и предположить не могла, что в комментарии под фотографиями сборных Франции 1986 и 2016 г., что "глобализация в действует" кто-то увидит расизм.

Я сожалею, если у кого-то это вызвало отрицательные ассоциации. Мир становится более открытым, Европа в том числе. Эти процессы в обществе стали реальностью, которую надо принимать. Могу лишь выразить сожаление в связи с тем, что в тексте увидели больше, чем я написала, неверно интерпретировали", – писала Андрикене.