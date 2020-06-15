Он будет отвечать за деятельность публичной, криминальной полиции, за ведение досудебных расследований в системе полиции, сообщил департамент.

А. Паулаускас сменит Эдвардаса Шиляриса, который с июня начнет работу в Европоле, он станет главой Центра киберпреступлений (EC3).

47-летний А. Паулаускас начал служить в системе МВД с 1993 года, большую часть службы работал в Вильнюсе.