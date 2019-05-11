"На данный момент у нас есть девять сообщений о вероятных нарушениях, однако ни одно из них не стало причиной досудебного расследования. Больше (сообщений) об уничтожении плакатов, когда человек приклеивает вечером, а утром сообщает нам, что он оборван", – в субботу сообщил LRT Радио Эдвардас Шилерис.
По его словам, полиция следит и за интернет-пространством на предмет возможной агитации. В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию.
"Можем констатировать, что выборы пока что проходят в самом деле спокойно", – сказал Э.Шилерис.
По его словам, в день выборов, в воскресенье, полиция будет работать в усиленном режиме, в постоянной готовности будет от 500 до 600 полицейских.
"Существенный наш акцент - это уличная реклама и попытка делать обвинения, повлиять на волю избирателей", – заявил заместитель комиссара.
С понедельника до пятницы в Литве проходило досрочное голосование в самоуправлениях, а также в специальных пунктах - в больницах, тюрьмах итд. В субботу ещё голосуют на дому.
На избирательных участках можно будет голосовать в воскресенье.
Литва выбирает нового президента. Жители страны должны сделать свой выбор и на двух референдумах - о расширении возможности двойного гражданства и уменьшении количества членов Сейма Литвы с 141 до 121.
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