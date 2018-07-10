Замечания эмигрантки удивили жителей: а вы видите Литву такой?

Женщина путешествовала по Литве с мужем 1,5 недели. "Литва июнь-июль 2018 г. Впечатления никакие", - начала свой рассказ Заляските-Шлагер.

"Литва нищает, пустеет и очень быстро. Вильнюс дышит абсолютной, ненаигранной свободой. Красивый, свободный, полный жизни. Стоимость парковки в центре Вильнюса – очень велика (0.50 евро/12 минут)", - писала женщина.

А вот Вильнюсский аэропорт ей не понравился. Удивила и дорога из аэропорта. "Это аэропорт одной из европейских столиц, и еще называется МЕЖДУНАРОДНЫМ. Нас обвинили в том, что номер нашей машины, как сказала работник, "нестандартный".

Впустить на площадку впустили, а выпустить не могли, поскольку система в Международном аэропорту считывает только литовские номера. Значит, путешествующий по Европе австриец, немец, бельгиец столкнется с проблемой, если оставит свою машину в Вильнюсском аэропорту и улетит на выходные в Лондон", - сказала DELFI женщина.

А вот Каунас ей показался "пыльным и грязным". "Грязный, вонючий, общественный транспорт старый. Такси грязные, пыльные, вонючие, но услуга стоит очень дешево. Если в Каунасе ездят 3-4 человека, лучше брать такси, дешевле", – рассказала Заляските-Шлагер.

Она обратила внимание и на множество строек в Каунасе, это нехорошо, поскольку от этого много пыли. "Ко всей пыли, от которой все посерело, добавляется вонючие выхлопы старого транспорта", - DELFI рассказала женщина.

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Говоря о Мариямполе, она заметила, что в городе очень мало людей. "Мариямполе - красиво ухожен, но жилые районы нищие. В городе новые и красивые автобусы. В самом центре города есть магазин красивой одежды", – писала она.

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Больше всего Заляските-Шлагер критиковала Плунге и Тракай.

"Плунге – страшный и нищий город. Дворец Огинских не способен затмить трагическое окружение. Тракай – грязный, воняющий дешевым куревом город, асфальт и тротуары грязные, на них неясные пятна, пивные пятна и вонь. Работники прогулочных судов зазывают туристов только по-русски и по-польски. На озере Гальве слышится российская попса - музыка играет на судах", - рассказала женщина.

Кроме того, она заметила, что поместье Ужутракис снова реставрируют, хотя не прошло и несколько лет с тех пор как его полностью обновили. Пренай ей также показался мрачным городом.

Заляските-Шлагер раскритиковала и литовские дороги.

"Сами дороги латаны-перелатаны. Постоянный стук колес даже по автостраде Вильнюс-Клайпеда. Заплата на заплате. Новые дороги местного назначения тоже не лучшего качества, поскольку на них появляются колеи. Если сворачиваешь на дорогу к объекту, но не для туристов, то она бывает ужасной", - сказала она DELFI.

Она обратила внимание на дорогу, с которой начинается путь от автострады Каунас-Клайпеда к мысу Венте. "Примерно 6 лет назад я ехала по ней в последний раз. Поля были красивые, там было много красивых, ухоженных усадеб, дорога была неплохой, но на этот раз все было иначе. Поля запущенные, поросшие кустами, усадьбы, сейчас запущены, превращены в свалки старой техники. Потом мы нечаянно заблудились и съехали на гравийную дорогу, а там еще большая нищета. Одним словом, до Швекшны картина печальная и от Швекшны до Кинтай. Далее начинается прибрежная часть, взморье, там все немного иначе, хотя в Свенцяле и Древерне тоже немало нищих усадеб и дороги плохие", - сказала DELFI женщина.

Она критиковала жителей Литвы за неаккуратное вождение и превышение скорости.

"По дороге из Кретинги на гору Крестов мы заехали в несколько городков и сел, которые не включены в число объектов для туристов, ощущения плохие. То же самое было по дороге из Паневежиса в Каунас. Сама дорога очень хорошая, но придорожные усадьбы производят мрачное впечатление. Мы заехали в Рамигалу, поскольку издали заметили большой храм, но надолго там не задержались, картина печальная", - сказала Заляските-Шлагер.

Ее удивляло и поведение людей.

Она привела два примера: в Молетской мэрии, на территории которой красивые и ухоженные усадьбы и села, на остановке валяется мусор, несмотря на то, что рядом стоит урна. "Ни один владелец находящихся рядом усадеб и не потрудится собрать мусор, ведь это – забота старосты", - пошутила Заляските-Шлагер.

Другой пример из Кярнаве – во время Йонинес там бесплатно раздавали мороженое, рядом с киоском стояла переполненная урна – люди бросали бумажки рядом с ней. В трех метрах, по словам женщины, был большой чистый контейнер, но до него людям видно было далеко. Она рассказала, что в Кярнаве по улицам ходили пьяные с "сосками" в руках и кричали.

Однако один город все же произвел на нее приятное впечатление. Это Тельшяй. "Неплохо ведут хозяйство, в городе много людей и автомобилей. Движение идет во всех направлениях, жизнь кипит как в большом городе. В других местах было мало людей, нищета. Это не касается крупных городов", – подчеркнула Заляските-Шлагер.

Telšiai

"Конечно, Куршская коса, Паланга, окрестности Молетай, другие курортные города и районы красивы, но это не отражает состояние большинства районов страны и их жителей. А это печально. Но мариямпольский магазин женской одежды рекомендую. Литовские товары, но очень высокого качества и цены фантастические", - сказала DELFI Заляските-Шлагер.

Ее очень удивило, что в центре Клайпеды, у площади Анике дешевые рестораны и кафе, а это, по ее словам, значит, что клиентов там недостаточно, ведь цены в таких местах не должны сильно отличаться от европейских.

"Вообще общая картина, когда едешь по Литве, печальная. Чаще создается впечатление о стране, по тому, что видишь. А в Литве вдоль дорог картина мрачная, поля неухоженные, много запущенных, необработанных полей, поскольку у людей нет денег на их обработку. Очень много запущенных нищих усадеб, среди этих полей. В порядок приведены только городки и села, которые посещают туристы, но в них надо специально ехать, съезжая с основных дорог" - делилась впечатлениями женщина.

Между тем специалист по коммуникации Ариюс Катаускас, комментируя замечания Заляските-Шлагер, обратил внимание на эмоциональную нагрузку и форму оставленных ею замечаний.

"Этот пост (в фейсбуке) отличается концентрированностью. Она раскладывает все по пунктам, указывает, что плохо, охватывает всю Литву. И вдруг появляется масса негатива. Обычно бывает – смотри, это плохо, но... а тут большое количество отрицательной информации. Да, надо признать, что многое из упомянутого - правда, но нет альтернативы, способов решения", - сказал DELFI Катаускас, заметив, что расценивает этот пост эмигрантки как провокацию.

По его словам, другое дело было бы, если бы нашелся эмигрант, который сказал бы: "Я приехал в Литву, да, здесь много проблем, по сравнению с теми странами, которые свободны и независимы уже ряд столетий, которые были империями или королевствами, но здесь есть и много хорошего – и то хорошо, и это, а если это все решить, была бы сказка". Так начинается дискуссия о том, что и как менять.