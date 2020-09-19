Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит

Женщина не хотела называть школу, чтобы это не навредило ее ребенку, но рассказала о происшествии.

"Ребенку пришлось вместо маски использовать шейный платок, поскольку свою многоразовую маску он забыл дома. Учитель сказала: ты, что, бомж? Не можешь сходить в аптеку за маской? Давайте считать! Маска стоит – 0,5 евро. В день надо 4-5 масок. В месяц 125 евро. А если в семье не один ребенок? Например, в нашей семье 5 человек. Это 625 евро в месяц!

Или мы бомжи и не можем купить маски в аптеке... Ну, наверное, тогда так... Таких денег на маски в месяц у меня нет. И это если считать по минимуму, а тут еще кружки, другая внеклассная деятельность, а ведь туда тоже надо ходить в масках", – возмущалась женщина.

Она также была огорчена тем, что учителя не впускают детей на урок и даже унижают их вместо того, чтобы предложить им маску.

Представители Министерства науки, образования и спорта указали, что детям маски нужны только в общих помещениях, если не соблюдается дистанция в 2 м, и встречаются ученики разных классов. На уроках маски не нужны. Поэтому в день ученику нужна одна маска.

"Минздрав рекомендуем менять маску каждые 4-5 часов, поскольку потом она становится влажной и не выполняет свою функцию. Другой вариант – использование многоразовой маски, которую можно носить весь день, только надо регулярно стирать и гладить перед использованием. Можно надевать и респираторы", – указало министерство.

Кроме того, его представители сказали, что в школах обычно детям, которые забыли маску, потеряли или порвали, ее выдают. "Если в школе этот вопрос не решается, родители могли бы инициировать его решение, для этого надо обратиться в администрацию.

Все решаемо, просто ситуация еще новая для всех, надо в классах и в школах обсуждать разные варианты, как действовать в том или ином случае. Масками школы обеспечивают учредители, обычно это муниципалитеты", - сказано в ответе.

На вопрос, можно ли вместо маски в подобных случаях использовать шейный платок, представители Национального центра общественного здравоохранения сказали, что в решениях сказано, что надо использовать маску, респиратор или другие средства, выполняющие ту же функцию".