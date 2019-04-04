Проверку этих конкурсных закупок провели аудиторы Министерства транспорта и коммуникаций, выводы аудита в понедельник были представлены министру образования, науки и спорта Альгирдасу Монкявичюсу.

Временно возглавлявший это министерство министр транспорта Рокас Масюлис инициировал аудит во время забастовки учителей в прошлом году, причем было обещано изыскать из неэффективно используемых учреждениями средств дополнительные ресурсы для повышения зарплат педагогам.

Во время аудита было проверены Министерство образования, науки и спорта и 17 подведомственных ему учреждений.

Проверка показала, что министерство и девять подведомственных ему учреждений за период 2016 – 2018 годов заключили с 69-ю своими нынешними, бывшими работниками или работниками других связанных учреждений сделок на сумму более 304 тыс. евро, говорится в выводах аудита, которые получило агентство BNS.

Подведомственные учреждения осуществили много незаявленных закупок, которые вероятно ограничивали конкуренцию, зачастую учреждения покупали товары и услуги у одного конкретного поставщика, а работники, которые занимались конкурсными закупками, не имели надлежащей компетенции.

По двум эпизодам, которые выяснились в ходе проверки, предлагается обратиться в правоохрану.

В выводах аудита говорится, что учреждения были не способны оценить объемы, стоимость закупок, имеющиеся ресурсы, поэтому закупки осуществлялись не на основании потребностей, а на основании полученных средств, которые старались максимально освоить.

"(...) Внутренний контроль этих учреждений в области конкурсных закупок оценивается удовлетворительно или слабо", - говорится в документе.

Аудиторы также констатируют, что им не были созданы надлежащие условия - учреждения предоставляли им неподробные, фрагментированные, подчас недостоверные данные, которые невозможно было использовать при проведении проверки.

Все учреждения в период проверки - 2016 – 2018 годы - провели почти 17,5 тыс. закупок на сумму 103,6 млн евро.