Закрытые в гостинице на карантин делятся впечатлениями

Она уверяла, что ситуация была ненормальной, люди ждали расселения, сидя на ступеньках лестницы.

На видео, которое прислала девушка, слышен голос снимающего, который в ужасе от сложившейся ситуации.

"Так мы и живем, везде два метра, так защищаемся. Вы видите, какой хороший карантин. Все ходят, куда хотят, настоящий карантин, все мы здесь в полной безопасности, как малые дети, такой вот карантин, все в безопасности", – иронизировал мужчина.

Портал Delfi получил письмо женщины, мать которой также находится в той же гостинице. По ее словам, условия изоляции нарушены, люди без масок.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс уже говорил, что глава Минздрава Аурелиюс Верига обещал изменить принятый порядок.

"Несколько часов назад мы провели конференцию всех мэров с главой Минздрава. Он подтвердил, что порядок изоляции всех, включая тех, кто болен коронавирусом в легкой форме, будет изменен. Как и когда это произойдет, изменится ли действующий порядок принудительного карантина – пока неясно", – писал во вторник Шимашюс. По его словам, "пока непохоже, что министр понимает, что проблема те только в несоблюдении карантина". "Проблема в том, что мы не выявляем больных. А при таком порядке выявим еще меньше", – сказал мэр.

По его словам, в течение половины дня удалось разработать систему помещения людей в карантин. "Первые размещенные на карантин, уже живут в вильнюсских гостиницах и других помещениях. (…) Как и прогнозировалось, не всем такое решение пришлось по душе. Сейчас прошу терпения. Если кому-то не хватает информации, она будет, если опаздывают с доставкой еды, ее все же привезут", – сказал Шимашюс.