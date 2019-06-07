Закрыт новостной портал Lietuvos zinios

Закрыт интернет-портал ликвидированной ежедневной газеты Lietuvos zinios – lzinios.lt. Портал недоступен для пользователей с пятницы. Последний печатный номер Lietuvos zinios вышел в конце апреля.
Lietuvos žinios
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Achemos grupe утверждает, что компания, в управлении которой находились газета Lietuvos zinios, газета Йонавского района Naujienos и интернет-порталы этих изданий, долго работала убыточно и было принято решение больше ее не дотировать.

В прошлом году предприятие Lietuvos zinios понесло 963,3 тыс. евро чистых убытков.

Lietuvos zinios была одной из старейших литовских газет, она была создана в июне 1909 года.

В 1990–1993 годах эту газету издавал совет Литовской социал-демократической партии, в ноябре 1993 года акции Lietuvos zinios купила Achemos grupe.

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