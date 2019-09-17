Конференция была организована Литовским институтом свободного рынка.

Председатель совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене обратила внимание на то, что в первую очередь, надо подумать, откуда берется эта "тень". Как одну из причин она указала частую смену налогов.

"С момента восстановления независимости Литвы закон об НДС изменили 800 раз, а о подоходном налоге граждан (ПН) – 500 раз. Представьте себе какую-нибудь небольшую компанию в регионе, а их 89 000, в каждой работает 1-4 человека, – кто может отследить все эти поправки, их изменения, все сопровождающие акты, касающиеся малого бизнеса", – сказала Матукене.

По ее словам, на "тень" влияет также контрабанда и коррупция в сфере госзакупок.

"Мы чувствуем, что больше всего "тени" там, где едет фургон с контрабандой, поскольку небольшие нелегальные компании не смогут много реализовать. Мы чувствуем, что многие представители малого бизнеса сейчас не могут участвовать даже в небольших конкурсах, поскольку там процветает коррупция. Там и есть самая большая "тень".

Сегодня государство платит большие деньги социально поддерживаемым людям. Я думаю, в Литве совсем не могут работать примерно 3% жителей, остальные могут. Когда мы дадим работу таким людям, которые на самом деле составляют "тень", поскольку всем пользуются и еще работают нелегально, тогда мы получим Литву без "тени", – сказала Матукене.

Эксперт Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте сказала, что "тень" появляется, когда человек не понимает законы.

"Мы весной считали, насколько часто они меняются. В 2015–2019 гг. каждые две недели меняли основные законы о налогах. Хорошо было бы, если бы эти изменения были качественными. Но самая большая проблема - это то, что 77% этих инициатив не оценивают ни с точки зрения влияния на криминогенную ситуацию, ни с точки зрения отрицательных последствий.

Это огромное бремя в первую очередь для малого бизнеса. Этот бизнес сам решает и вопрос финансирования, и ведет учет, и должен анализировать налоги, а после работы – выполнять функции уборщиков. Услуги консультантов такому бизнесу недоступны, надо ознакомиться с массой законов, которые часто меняются", – сказала Валешкайте.

По словам экономиста Центробанка Литвы Вайдотаса Тузикаса, реформы в Литве довольно хаотичные.

"Чаще всего их начинают с весны и хотят успеть до летних отпусков. В других странах такие реформы хорошо обдумывают. ЦБ был включен в разные рабочие группы, где мы быстро должны представить наше мнение, а чтобы подготовиться, нужно время", – сказал Тузикас.

Глава ГНИ Эдита Янушене прибавила, что частая смена законов - бремя не только для бизнеса, но и для самого администратора налогов.

"Все, что делают в сфере налогов, в сфере законов о налогах, надо делать обдуманно, с прицелом на 10 лет вперед. И надо подумать, стоит ли иногда вообще что-то менять, ведь иногда поправки приносят больше вреда, чем "тень", – сказала Матукене.

Во время дискуссии она заметила, что порой на бизнес ложится дополнительное административное бремя. Например, введение обязательной карты строителя. Этот порядок создаст проблемы как для компаний, так и для самих квалифицированных работников.

Валешкайте согласилась с ней и упомянула, что подобные карты в будущем хотят расширить - и для ремесленников: гончаров, кузнецов, мастеров народного быта. По ее словам, есть более эффективные способы обуздания "тени". Например, налоговая амнистия – возможность заплатить "забытые" налоги; в этом году во время амнистии получено 40 млн. евро. А также объединение налогов работника и работодателя и возможность вернуть часть ПН за услуги строителей и нянь.

Тузикас заметил, что в Литве проводят множество разных реформ в сфере законов о налогах на труд, а это приводит к тому, что люди легально находят способ платить меньше налогов. Позже могут возникнуть проблемы с социальной защитой этих людей – заметила исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене.

"Тенденция такова, что через 10 лет в мире 50% людей будут свободными работниками (freelancer). Когда мы это обсуждали на Трехтороннем совете, вице-министр социальной защиты и труда сказала, что они социально не защищены, поскольку платят меньше налогов. Так давайте сделаем ясную налоговую систему, может уменьшим налоги, но пусть система будет понятной, и для малого бизнеса, и для крупного и для свободных работников. И надо ввести всеобщее декларирование доходов – станет ясно, что платить, а что вернуть", – сказала Скирене.

Тузикас напомнил, что важно уменьшить объемы использования наличных средств.

Янушене сказала, что "теневая" экономика в Литве уменьшается, поскольку общество становится сознательнее, а ГНИ эффективнее администрирует налоги.

"К сожалению, наш опрос показывает, что около 30% компаний и жителей в Литве все еще находятся на стороне "тени", – заметила она.

По подсчетам одного из самых известных исследователей "теневой" экономики Фридриха Шнайдера, тень в странах ЕС в среднем составляет 16% ВВП, в Литве – около 22%. Это значит, в "тени" все еще находятся 10 млрд. евро.