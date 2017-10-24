Восемьдесят неправительственных организаций (НПО) и почти тридцать академиков обратились к президенту Литвы Дале Грибаускайте с просьбой наложить вето на недавно принятый Закон об укреплении семьи.
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В обращении говорится, что такой закон принят не с целью укрепления семьи, а чтобы узаконить сепарацию семей.

НПО и академики также обращают внимание на то, что после подписания закона президентом средства госбюджета будут выделяться организациям, связанным с католической церковью, сообщил Литовский центр прав человека.

По словам авторов обращения, закон исходит из принципа взаимодополняемости, а не равенства полов, а это позволяет переконструировать действующую в стране систему помощи семьям и дискриминировать семьи, в которых по той или иной причине отсутствует взаимодополняемость мужчины и женщины - семьи одиноких родителей, разведенных матерей или отцов, вдов и вдовцов и т. д.

"Когда рождаются дети (неважно, в браке или нет), то ожидаешь, что государство, особенно такое, популяция которого тает едва ли не быстрее всех в мире, выполнит домашнюю работу: будет поддерживать семью, предоставляя качественные общественные услуги, которые помогают совмещать частные и профессиональные обязательства, будет обеспечивать возможности полноценного воспитания детей и здравоохранение детей. Ожидаешь, что законодателям достанет порядочности не вмешиваться в личную жизнь людей (...). То, что члены сейма проголосовали за такой закон, показало, что не благосостояние семей, а потребность сепарировать людей является главным двигателем принимаемых решений", - говорит эксперт Центра развития равных возможностей Маргарита Янкаускайте.

Среди авторов обращения - Коалиция организаций по правам человка, Центр информации для женщин, Центр по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией людей, Фонд открытой Литвы, Литовская ассоциация студентов медицины, коалиция Galiu gyventi ("Могу жить"), Институт наблюдения за правами человека, Еврейская община Литвы, Литовский форум людей с недугом, Общественный ромский центр и др.

19 октября литовский парламент принял Закон об укреплении семьи. В преамбуле закона говорится, что "основой семьи является свободный выбор мужчины и женщины взять на себя свойственные семье обязанности морального и правового характера", а "взаимодополняемость мужчины и женщины является основой создания семьи как первичного и естественного сообщества, а также среды, наиболее благоприятной для роста, развития и воспитания ребенка".

В законе также предусмотрены абстрактные обязанности государственных и муниципальных органов власти помогать семьям "в подготовке детей и молодежи к самостоятельной жизни", создавать благоприятные условия для семейного бизнеса, формирования благоприятных для семей с тремя детьми и большим количеством детей налоговой системы и системы социального страхования, создавать условия для получения частичной компенсации арендной платы за жилье или ипотечного кредита и др.

Этот законопроект был подготовлен и зарегистрирован еще в сейме прошлого созыва, его инициаторы говорили, что выработали его в связи с ухудшением демографической ситуации в стране.

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