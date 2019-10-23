Рабочие удалили искусственно созданные препятствия на государственной земле.
В 2017 году с борьбе с незаконными захватчиками земли участвовал сам мэр Ремигиюс Шимашюс. Он с помощью бензопилы спилил несколько туй. После этого захватчики земли поставили на этом месте кладбищенские свечи и забор из колючей проволоки с фотографиями мэра. Этот перформанс убрали работники компании Grinda.
Однако покой на улице Бирутес не воцарился. На участке одного из жителей улицы - Вигантаса Слесорайтиса - прохожих пугали собаки жителей дома. Этот человек долгое время не освобождал государственную землю (на ней стояла калитка и была выложена дорожка).
На прошлой неделе журналисты портала DELFI зафиксировали, что земля у этого дома снова может быть захвачена.
Если посмотреть на карту Regia.lt, то видно, что забор стоит на государственной земле. Журналисты сообщили об этом в Национальную земельную службу. Ее представитель Аудрюс Гелжинис информировал о расследовании. "Это похоже на нарушение. Проведем проверку", – сказал он.
Кроме того, в том месте, где раньше была калитка и дорожка появились зеленые насаждения, насыпаны кучи грунта, лежат трубы. А от дорожки это место отделено имитацией забора.
DELFI обратился в муниципалитет и поинтересовался, будет ли этот мусор убран, а территория обустроена, ведь сейчас вся эта земля мешает пройти к дорожке с улицы Бирутес.
Представитель мэрии Неринга Колкайте сказала, что в ближайшее время компания Grinda приведет это место в порядок.
Откуда на участке появились все эти препятствия, журналисты DELFI спросили у владельца соседнего участка Слесорайтиса, который является членом правления компании Kelių priežiūra.
Он сказал, что ему ничего не известно, сам он в доме на ул. Бирутес не живет. "По указанному вами адресу я не живу 7 лет, идет бракоразводный процесс, ничего об этом я не знаю", – сказал Слесорайтис.
DELFI также отметил, что земля появилась и у участка, принадлежащего предпринимателю Саулюсу Скребе.
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