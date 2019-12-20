Месяц назад клайпедчане исследовали выращенные на этом участке овощи и фрукты, выяснилось, что в них содержится небольшое количество хрома. Однако стало известно, что нет четкого регламента, относительно содержания хрома в продуктах. Были исследованы овощи и фрукты из Клайпедского района, в них хрома не было. До сих пор неясно, какой электрохимический эквивалент хрома обнаружен в Клайпеде.

Началась паника в связи с тем, что в северной части Клайпеды количество хрома в земле превышает норму в 12 раз. Хаос продолжается. Глава Клайпедского отделения продовольственно-ветеринарной службы Антанас Баужа сказал, что все еще неясно, какой хром обнаружен – вредный для здоровья человека или нет. И это несмотря на то, что провели целый ряд исследований.

Клайпедская мэрия первый раз объявила данные летом, когда стояла жара. Осенью эти результаты уже опровергли в другой лаборатории. Специалисты Литовской геологической службы сомневались в том, что полученные данные верны, поскольку хром быстро исчезнуть не может. Проведенное повторно исследование вызвало беспокойство и внесло еще больше хаоса.

Представители Клайпедского отделения продовольственно-ветеринарной службы взяли инициативу в свои руки и исследовали овощи, выращенные жителями города и района. В овощах жителей северной части Клайпеды обнаружили небольшое количество хрома. В овощах из района хрома не было вообще.

"В овощах из района хрома не было вообще. В овощах и фруктах, выращенных в Клайпеде, было некоторое количество хрома. Для оценки содержания хрома в продуктах не хватает научных данных – это должны оценить ученые", – сказал Баужа.

Он заметил, что служба продолжает расследование, чтобы идентифицировать тип хрома – валентность, чтобы выяснить, вреден он для организма или нет.

Национальный институт оценки риска продовольствия и ветеринарии по просьбе Клайпедского отделения продовольственно-ветеринарной службы, уже ищет специалистов за границей. Когда стали искать, кто мог бы провести исследование в Литве, выяснилось, что в Литве никто не может выяснить валентность хрома.

По словам Баужи, мэрии предоставляют всю информацию, а деньги на исследования должна найти сама мэрия, чтобы не было паники, а если ситуация серьезная, чтобы можно было предупредить жителей о реальной, а не мнимой опасности.

Пока Баужа сказал, что может только рекомендовать не употреблять в пищу выращенные на этой территории овощи и фрукты.

"Обнаруженное количество хрома на поверхности сильно превышает допустимое количество, хотя все еще неясно, какого типа этот хром. Исследования показали, что фактическое загрязнение есть. Можно предположить, что обнаружен трехвалентный хром, он не представляет вреда для организма человека, но это только предположение. Мы представили мэрии и Бюро здравоохранения данные и рекомендации провести глубинные исследования", – сказала старший специалист Литовской геологической службы Виргилия Грегораускене.

Она подчеркнула, что не надо сеять панику, однако фактическая ситуация показывает, что воздух загрязняется пылью, не хватает ответственного отношения к загрязнениям в этой части города: даже если нет сильных загрязнителей, вряд ли приятно дышать пылью.

"В ходе исследования выяснили, что в контрольных пробах, взятых в исследуемом районе Клайпеды, на севере города, вдоль улицы Швитурё, количество хрома превышает допустимое на жилых территориях в 7,6-16,9 раз", – сказала Грегораускене, заметив, что надо провести тщательное исследование территории школы Витес. Кроме того, нужно исследовать территорию рядом с портом.

По словам специалиста, даже пугающие результаты не должны применять для запугивания людей, поскольку, скорее всего, это не шестивалентный хром. У лаборатории Литовской геологической инспекции нет возможности выяснить валентность хрома.

Поэтому исследования намереваются провести в зарубежных лабораториях, чтобы разрешить этот вопрос.