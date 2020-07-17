Загадочный случай: один из заболевших коронавирусом уверяет, что никуда не выходил

Житель Каунасского округа почувствовал недомогание 13 июля, у него поднялась температура, начался насморк.
"Выяснилось, что 10 июля он контактировал с людьми, у которых был диагностирован COVID-19. Контакт был у 12 человек", – сказано в сообщении.
Второй случай в этом округе – Кедайняйский район. У пациента были такие симптомы, как головная боль, боль в глазах. Первые симптомы появились 8 июля, а 13 числа пропало обоняние. 10 июля человек контактировал с людьми, у которых потом диагностировали коронавирус. Было три контакта.
НЦОЗ подтвердил, что в каунасской транспортной компании Hegelmann Transporte за последние сутки новых случаев коронавируса не было (до сих пор диагностировано 19).
В Мариямпольском округе, в Шакяйском районе коронавирус установили у человека, чей близкий член семьи уже болеет коронавирусом. У этого пациента нет симптомов, его проверяли как контактное лицо.
Второй случай в этом округе - человек госпитализирован в Шакяйскую больницу. Ему стало плохо 15 июля. Проверили пациента уже в больнице.
После постановки диагноза пациента перевели в Каунасскую клиническую больницу, обстоятельства заражения и контакты выясняют.
В Утенском округе коронавирус установили у мигранта из Афганистана. Об этом случае сообщали накануне. Изолированы 8 сотрудников Службы охраны госграницы. Изолированы и другие лица, приехавшие с больным.
Еще один случай коронавирус установили в Ширвинтском районе.
"Человек 14 июля утром почувствовал недомогание. Пациента на скорой увезли в Сантаришкскую клинику. По имеющимся данным, этот пациент никуда не ходил, ни с больными, ни с вернувшимися из-за границы не контактировал, ни на какие мероприятия не ходил, в больница их поликлиниках не был", – сказано в сообщении. Установили 4 контакта, их изолировали.
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