Советник президента банка SEB экономист Гитанас Науседа 7 сентября уходит из банка и, кроме прочего, думает об академической деятельности. По словам Науседы, он уже принял решение о том, станет ли кандидатов в президенты Литвы, но сообщит об этом не в последний рабочий день, а в ближайшие недели.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нет, так никто не делает. До сих пор у мне не было времени даже готовиться. Сейчас я хочу отдохнуть, а потом все произойдет натурально: в ближайшие недели обо всем сообщу. Сейчас сгоряча никаких решений не будет", - сказал Науседа.

По словам экономиста, уходя из банка, он думает о возможностях дальнейшей карьеры.

"Одна из них - академическая сфера, которая мне по душе. Также педагогическая деятельность и консультации - это возможный и привлекательный вариант. Конечно есть и альтернативы", - сказал экономист.

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Вопрос возможного участия в выборах президента Науседа хранит в тайне.

"Так и сформулируем, если будут какие-то позитивные решения (относительно президентских выборов), они не появятся на пустом месте. Будет сказано больше, если такое случиться", - сказал экономист.

Науседа работал в банке SEB с 2000 г. В 2008 г. он стал советником президента банка SEBи главного экономиста. Он покидает рабочее место по взаимной договоренности сторон.

Пост Науседы временно займет аналитик Тадас Повилаускас.

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