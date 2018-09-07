"Нет, так никто не делает. До сих пор у мне не было времени даже готовиться. Сейчас я хочу отдохнуть, а потом все произойдет натурально: в ближайшие недели обо всем сообщу. Сейчас сгоряча никаких решений не будет", - сказал Науседа.

По словам экономиста, уходя из банка, он думает о возможностях дальнейшей карьеры.

"Одна из них - академическая сфера, которая мне по душе. Также педагогическая деятельность и консультации - это возможный и привлекательный вариант. Конечно есть и альтернативы", - сказал экономист.

Вопрос возможного участия в выборах президента Науседа хранит в тайне.

"Так и сформулируем, если будут какие-то позитивные решения (относительно президентских выборов), они не появятся на пустом месте. Будет сказано больше, если такое случиться", - сказал экономист.

Науседа работал в банке SEB с 2000 г. В 2008 г. он стал советником президента банка SEBи главного экономиста. Он покидает рабочее место по взаимной договоренности сторон.

Пост Науседы временно займет аналитик Тадас Повилаускас.