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Умерли еще три человека с подтвержденным коронавирусом, информировала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.
Зафиксированы еще 3 случая смерти от коронавируса, все – в Каунасском уезде
© DELFI / Domantas Pipas

По ее словам, все трое умерли в Каунасском уезде.

Первый умерший был из возрастной группе 60-70 лет, он скончался в доме социальной опеки в Блинстурбишкяй. Второй человек умер в Кардиологическом отделении Каунасской больницы, он относился к возрастной группе от 70 до 80 лет, у него были хронические заболевания.

По словам Д. Размувене, третий умерший также относился к возрастной группе 70-80 лет, у него были хронические заболевания, заразился он в ближнем окружении.

Все эти случаи будут включены в статистику вторника.

До этого сообщалось, что в Литве от коронавируса умерли 113 человек.

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