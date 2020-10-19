Зафиксированы еще 3 случая смерти от коронавируса, все – в Каунасском уезде

По ее словам, все трое умерли в Каунасском уезде.

Первый умерший был из возрастной группе 60-70 лет, он скончался в доме социальной опеки в Блинстурбишкяй. Второй человек умер в Кардиологическом отделении Каунасской больницы, он относился к возрастной группе от 70 до 80 лет, у него были хронические заболевания.

По словам Д. Размувене, третий умерший также относился к возрастной группе 70-80 лет, у него были хронические заболевания, заразился он в ближнем окружении.

Все эти случаи будут включены в статистику вторника.

До этого сообщалось, что в Литве от коронавируса умерли 113 человек.