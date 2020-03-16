Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Два пациента изолированы и находятся на лечении в Вильнюсе, в клинике Сантарос, один – в Клайпедской больнице.
Все три заражённых недавно вернулись из-за рубежа: два – из Австрии, третий – из Доминиканской Республики.
С учётом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.
Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.
У утру понедельника в Литве было проведено более 600 тестов на коронавирус.
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