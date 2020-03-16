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В понедельник установлены еще три новых случая коронавируса, все три – завозные.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Два пациента изолированы и находятся на лечении в Вильнюсе, в клинике Сантарос, один – в Клайпедской больнице.

Все три заражённых недавно вернулись из-за рубежа: два – из Австрии, третий – из Доминиканской Республики.

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С учётом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.

Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.

У утру понедельника в Литве было проведено более 600 тестов на коронавирус.

ru.DELFI.lt
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