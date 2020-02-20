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Превышение допустимой скорости – одна из самых серьезных проблем в Литве, с которыми сталкивается полиция. Это доказывают результаты действия новых мобильных радаров.
Rekordininkas KET pažeidėjas: Vilniuje važiavo 185 km/val. greičiu
Rekordininkas KET pažeidėjas: Vilniuje važiavo 185 km/val. greičiu
© DELFI

19 февраля полиция решила измерить скорость выезжающих из Вильнюса водителей. Результаты очень удивили и самих стражей порядка.

Радар был установлен на дороге A2. В течение нескольких часов мобильные радары установили 372 случая нарушения скорости, из них 337 у поворота на Таранде.

Рекордсмен мчался на скорости 185 км/ч, при допустимой скорости 70 км/ч.

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Водителю грозит штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на срок от 1 до 6 месяцев.

Полиция будет регулярно проводить подобные проверки в разных местах города. Надеются, что со временем радары заставят водителей соблюдать правила и допустимую скорость.

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