19 февраля полиция решила измерить скорость выезжающих из Вильнюса водителей. Результаты очень удивили и самих стражей порядка.

Радар был установлен на дороге A2. В течение нескольких часов мобильные радары установили 372 случая нарушения скорости, из них 337 у поворота на Таранде.

Рекордсмен мчался на скорости 185 км/ч, при допустимой скорости 70 км/ч.

Водителю грозит штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на срок от 1 до 6 месяцев.

Полиция будет регулярно проводить подобные проверки в разных местах города. Надеются, что со временем радары заставят водителей соблюдать правила и допустимую скорость.