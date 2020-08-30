Зафиксирован опасный маневр в центре города: с окончанием лета возвращаются студенты?

На фото, сделанном каунасцами, видно, что машина Mitsubishi решила повернуть налево, выехав на полосу встречного движения. Водители, которые часто видят подобные ситуации на улицах Каунаса, принялись остроумно комментировать. "Здравствуй, сентябрь, добро пожаловать, приехавшие / вернувшиеся студенты, мы увидим еще много таких курьезов", - пошутили каунасцы.

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Не один водитель приравнял возвращение студентов к более интенсивному движению автомобилей. "До апокалипсиса на улицах осталось меньше недели".

Учителя вождения и эксперты по безопасности дорожного движения говорят, что будущим первокурсникам из небольших городов следует сначала внимательно прочитать правила дорожного движения и порядок передвижения на перекрестках. Кроме того, сидящим за рулем автомобиля стоит уделять больше внимания дорожным знакам.

Специалисты часто замечают, что водители, которые хотят быстрее выбраться из пробки, иногда начинают вести себя неадекватно и выезжают на тротуары, на встречную полосу и поворачивают там, где это запрещено. Такие безрассудные и резкие действия часто становятся причиной попадания водителей в аварии.