В Кайшядорисе 5 июня зафиксирован абсолютный рекорд - воздух прогрелся до 32,8 градусов, сообщает в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.
Minios žmonių pajūryje
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До сих пор самая высокая температура 5 июня была зафиксирована в 1905 году в Вильнюсе – это было 29,6 градусов.

Синоптики сказали, что сейчас в Литве теплее, чем в Южной Европе.

"Пришла тропическая погода с юга, она широко распространилась – в основном в Восточной Европе. Сейчас у нас жарче, чем в Испании или где-нибудь в Южной Европе", – сказала синоптик Альва Нагелите.

По ее словам, в этом году и июнь и июль в Литве будут теплее обычного.

"Средняя температура будет примерно на один-два градуса выше, средней. Можно рассчитывать на температурный рекорд", – сказала синоптик.

Средняя температура в июне в Литве составляет 15,4 градусов.

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