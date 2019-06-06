До сих пор самая высокая температура 5 июня была зафиксирована в 1905 году в Вильнюсе – это было 29,6 градусов.
Синоптики сказали, что сейчас в Литве теплее, чем в Южной Европе.
"Пришла тропическая погода с юга, она широко распространилась – в основном в Восточной Европе. Сейчас у нас жарче, чем в Испании или где-нибудь в Южной Европе", – сказала синоптик Альва Нагелите.
По ее словам, в этом году и июнь и июль в Литве будут теплее обычного.
"Средняя температура будет примерно на один-два градуса выше, средней. Можно рассчитывать на температурный рекорд", – сказала синоптик.
Средняя температура в июне в Литве составляет 15,4 градусов.
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...
Зафиксирован еще один температурный рекорд: в Литве жарче, чем в Испании (1)
В Кайшядорисе 5 июня зафиксирован абсолютный рекорд -...
Литовский военный корабль участвует в учениях вместе с немецкой подводной лодкой (3)
Патрульный корабль ВМС Литвы отправился на учения в...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
Полиция предупреждает – сегодня ждут особенные рейды (1)
6 июня во многих странах отмечают Международный день...
TOP новостей
Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (19)
Переговоры о распределении важных постов ведутся не...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей (6)
Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (59)
Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...