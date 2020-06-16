Задержавшихся в Литве из-за карантина иностранцев не будут наказывать

По информации ведомства, административная ответственность не будет применяться еще в течение двух месяцев по истечении карантина. Также не будут применяться решения по возвращению на родину иностранцев, которые не по своей вине не могли выехать из Литвы.
Сообщается, что иностранцы, в отношении которых было принято решение о возвращении, но чей период добровольного отъезда завершился в период карантина, обязаны покинуть Литву до полуночи 17 августа.
"Обращаем внимание на то, что иностранцы, находящиеся в Литве и желающие вернуться в государства проживания, могут это сделать, однако это должно быть согласовано с действующими в их странах ведомствами. Для начала соответствующих процедур, прежде всего, нужно обратиться в посольства или консульские учреждения этих стран, находящиеся в Литовской Республике", – говорится в сообщении Департамента миграции.
Департамент также призывает иностранцев позаботиться о страховке здоровья на период пребывания в Литве, а иностранцам, сменившим работодателя, напоминают о скорейшем обращении в Департамент миграции по вопросу предоставления временного вида на жительство.
Со среды в Литве заканчивается действие карантина, для превенции распространения коронавируса он был введен 16 марта, остается экстремальная ситуация.
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