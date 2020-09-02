Полицейские утверждают, что Драгунас оказал им сопротивление, сам исполнитель и его адвокат Адомас Лютвинскас уверяют, что с насилием столкнулся сам задержанный.

Предполагают также, что Драгунас управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поскольку алкотестер показал ноль, на следующий день Драгунаса возили в Наркологический центр, чтобы проверить, не употреблял ли он наркотики.

Во вторник Драгунас сказал журналистам, что он наркотики не употреблял.

"Был слезоточивый газ, меня душили. Я думаю, что это было потому, что алкотестер показал ноль, но они хотели тест на наркотики. Поэтому меня и держали здесь. <...> Я сдал анализы, все", – сказал Драгунас.

В среду он рассказал Delfi, что после того как его освободили, он получил немало информации о жестоких действиях задержавших его полицейских. По сведениям Delfi, исполнителя задержал популярный в instagram Виталий Вайткевич и набирающий популярность в этой сети Ливиюс Саукявичюс.

О каждом из них уже писали СМИ. Саукявичюс печально прославился после того как неудачно прокомментировал историю изнасилования девушки в ночном клубе Metelica, написав: "Надо меньше пить и выделываться. Тогда ничего не будет".

Его высказывание оценивал даже глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас. Саукявичюс после этой истории публично извинился.

Вайткевич считается лучшим полицейским Литвы. Правда, он "прославился" после того, как в социальной сети появилось видео, на котором он называет водителя лохом, а потом, несмотря на то, что тот ничего не делал, распылил слезоточивый газ.

В тот раз он остановил нетрезвого водителя, который ходил с бутылкой шампанского в руках и пререкался с полицейскими. Тогда-то Вайткевич и сказал: "Ты представляешь, с какими лохами приходится работать. И снова пьяный".

Эти полицейские и задержали Драгунаса. По словам полицейского, они особой вежливостью не отличались.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в данном случае полицейские могли применить спецприемы.

"Водитель вел себя агрессивно, поэтому полицейские вынуждены были реагировать. Если водитель не выполняет законные требования, полицейский имеет право применить силу", – сказал Матонис.

Заявление Драгунаса, что конфликт начался после того, как он попросил полицейского надеть маску, Матонис прокомментировал так: "Это версия водителя, а как все было на самом деле, покажет расследование".

Драгунас не скрывал, что во время общения с полицейскими использовал нецензурные выражения, о чем, по его словам, сожалеет.

В редакцию Delfi обратился мужчина, который не хочет, чтобы его имя предавали огласке, и рассказал, что его столкновение с этими полицейскими было почти идентичным тому, что приключилось с Драгунасом.

Мужчина ездит на роскошном Lexus. Он уверяет, что его остановили за то, что он обогнал полицейский автомобиль. По его словам, еще одна причина - он знаком с Вайткевичем, они оба родом из Игналины, и прежде между ними уже был конфликт.

"Есть и другие люди на роскошных автомобилях, которых он провоцирует. Я ехал спокойно, просто обогнал полицейский экипаж. Может, немного превысил скорость. А с ним мы раньше были знакомы – мы оба из Игналины. Кроме того, он меня уже останавливал, поскольку тогда он меня несправедливо обвинил, мы поругались.

Второй раз я ехал из деревни со своей пожилой мамой. Мена догнали, остановили и обвинили в том, что я не был пристегнут. Но я был пристегнут, поэтому стал отрицать обвинение. Тогда он попросил меня предъявить документы. Я сказал: "Сколько у меня есть времени? Я еду из деревни, машина большая, документы где-то сзади валяются". А он мне строго: "Немедленно предъявите, иначе я применю силу". Я и говорю: "закройте дверь, предъявлю, не ломитесь в машину". Он снова пригрозил насилием. И тут началось.

Он увидел, что я все снимаю, схватил телефон, пытался его сломать. Потом стал залезать через окно, залез в машину, распылил газ, досталось и моей маме. Она очень переживала... Я бросил ей мобильный и попросил идти домой. Тогда полицейский сказал напарнику: "Задержи женщину, она пытается уйти с телефоном". Тогда против меня использовали электрошокер, вытащили из машины, положили на асфальт одной половиной лица в лужу и держали три минуты, пока не приехала подмога. Второй экипаж обыскал мою машину. Нашли документы, которые я не предъявил.

Потом меня отвезли в комиссариат. В итоге – я едва избежал уголовной ответственности за то, что якобы удались полицейского. Но прокурор обвинение отклонил, поскольку не было свидетелей. Я не бранился, ничего. Просто на меня напал полицейский. Несмотря на то, что прокурор отклонил жалобу, Вайткевич каким-то способом получил больше 1000 евро за то, что пострадал на службе. А эта травма – покраснение на руке, появившееся после того, как он сам на меня напал. Сейчас комиссариат пытается с меня взыскать эти деньги, якобы это я нанес Вайткевичу травму.

Поскольку меня обвиняли в том, что я не был пристегнут, я попросил предъявить видео. Мне сказали, что видео не сохранилось.

Один суд принял благоприятное для меня решение, но комиссариат его обжаловал.

Я думаю, у них есть договоренность. Таким образом получают деньги, потом ими делятся.

Когда я увидел видео задержания Драгунаса, понял, что делают все так же, как в моем случае", - сказал мужчина.

Матонис подтвердил Delfi, что за определенные травмы, полученные во время выполнения служебных обязанностей, полицейские получают компенсацию - чем серьезнее травма, тем больше компенсация.