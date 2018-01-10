10 января полиция задержала подозреваемых в убийстве Марьяна Синявского (1958 г.р.).
Marijanas Siniavskis ir dingęs jo automobilis
© DELFI montažas

Мужчина, работавший сторожем в деревне Тракайского района, пропал в воскресенье ночью. Предполагают, что подозреваемые увезли его с места работы в багажнике его же автомобиля. 9 января сгоревший VW Touran был обнаружен в Пирчюпском лесу (Варенский район), в багажнике обнаружили сгоревшее тело Синявского.

Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве. Криминалисты не сомневаются, что удастся доказать их вину.

Подробности полиция представит на пресс-конференции в среду вечером.

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