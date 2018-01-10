Мужчина, работавший сторожем в деревне Тракайского района, пропал в воскресенье ночью. Предполагают, что подозреваемые увезли его с места работы в багажнике его же автомобиля. 9 января сгоревший VW Touran был обнаружен в Пирчюпском лесу (Варенский район), в багажнике обнаружили сгоревшее тело Синявского.
Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве. Криминалисты не сомневаются, что удастся доказать их вину.
Подробности полиция представит на пресс-конференции в среду вечером.
Задержанные подозреваемые в убийстве сторожа (2)
10 января полиция задержала подозреваемых в убийстве...
Самый молодой министр Литвы рассказал о бедном детстве и любви к украинке (43)
"Мы жили очень бедно, поэтому маме приходилось очень...
Пьяная свинья терроризировала сельских собак (24)
Необычное происшествие было зафиксировано 9 января в...
Цель мэрий - не вернуть эмигрантов, а удержать оставшихся жителей (17)
Мэрии считают, что борьба за эмигрантов ими проиграна,...
TOP новостей
Цель мэрий - не вернуть эмигрантов, а удержать оставшихся жителей (17)
Мэрии считают, что борьба за эмигрантов ими проиграна,...
Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (64)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...
Самый молодой министр Литвы рассказал о бедном детстве и любви к украинке (43)
"Мы жили очень бедно, поэтому маме приходилось очень...
В Каунасе взорвался жилой дом, пострадали люди (3)
10 января , в 14.13 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...
В список призывников этого года попали сыновья Арвидаса Сабониса - Домантас и Таутвидас (24)
В списке призывников литовской армии этого года...