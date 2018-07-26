DELFI напоминает, что в столице Литвы 19 июля двое неизвестных избили на остановке общественного транспорта гражданина Эквадора фабьяна Санчеса, скандируя "Литва для литовцев".

Об этом в фейсбуке рассказал сам пострадавший Фабьян. В рассказе, написанном по-английски, он указал, что впервые столкнулся с такими действиями, хотя живет в Литве 5 лет, и сейчас чувствует себя небезопасно.

Молодой человек убежден, что агрессоры специально поджидали его на остановке, поскольку он в то же время бывает там практически каждый день.

Полиция сообщала, что 20 минут проверяла близлежащие улицы, но подозреваемых не обнаружила. Кроме того, сначала сообщалось, что полиция не может начать расследование, поскольку иностранец не написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что заявление пострадавший все же подал и 24 июля было начато расследование.

25 июля поступило сообщение о том, что полиция задержала подозреваемых.

26 июля утром на пресс-конференции глава ГПК Вильнюсского округа Саулюс Гагас рассказал об этом расследовании.

По его словам, расследование было начато 24 июля. На опрос вызвали пострадавшего, просмотрели записи находящихся рядом с тем местом видеокамер. 25 июля были задержаны подозреваемые (18 и 26 лет).

"Это красочные личности (...)", – сказал Гагас.

Оба они - жители Вильнюса. Национальность подозреваемых он не указал.

"Мы расследуем преступления независимо от национальности или расы подозреваемых", – сказал он. По его словам, 26-летний подозреваемый был неоднократно судим.

"Старший был судим за надругательство над памятным местом, разжигание розни, нанесение тяжких телесных повреждений", – указал Гагас.

Младший тоже не без "послужного списка". Сейчас ведется несколько расследований, связанных с мошенничеством, угрозой убийства и вымогательства.

По словам Гагаса, полиция попросит суд назначить подозреваемым самую жесткую меру пресечения - арест. На какой срок их возьмут под стражу, пока неясно.

Максимальное наказание за содеянное ими правонарушение – лишение свободы на срок до 2 лет.

Гагас на пресс-конференции порадовался, что случаев разжигания розни становится все меньше. "В 2017 г. было 17 таких преступлений, прежде их бывало больше", – сказал он.