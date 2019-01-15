Заведующая Вильнюсского отделения службы Сандра Врублевскене сказала, что после появления ребенка на свет в семье была установлена угроза первого уровня, однако девочку оставили в семье.
"Состояние младенца тяжелое", - сказала Врублевскене.
Семья службе известна с августа 2018 года. "После рождения ребенка службу информировали, что у матери есть проблемы с зависимостями. Специалисты по правам детей поехали в больницу и установили угрозу первого уровня, семье в течение всего этого времени оказывали необходимые социальные услуги", - сказала специалист.
По ее словам, такие семьи проверяют довольно часто. Представитель службы не могла сказать, не пострадала ли во время инцидента и мать младенца.
Поскольку ведется расследование, Врублевскене не могла сказать и от какой зависимости лечатся родители пострадавшей девочки, однако она подчеркнула, что они лечились и было установлено, что мать в состоянии позаботиться о ребенке.
Департамент полиции сообщил, что 15 января, около 11 ч. в Вильнюсскую больницу из дома на ул. Буйвидишкю привезли родившуюся в прошлом году девочку, она находится в коматозном состоянии и с признаками синдрома тряски. Отец младенца, молодой человек 1993 г.р. закрыт в КПЗ.
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