"В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище", – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.
"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", – заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.
В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.
Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Беларусь.
Были остановлены поставки загрязненной нефти в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.
В начале мая резервное ответвление газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позднее – в направлении Украины – в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня – в Польшу и Германию.
По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн. тонн загрязненной нефти.
Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva заверяет, что также получила груз нефти, загрязненной хлором, об этом свидетельствует информация, собранная BNS.
О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters.
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