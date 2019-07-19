Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу "Дружба". Р. Ружечко попросил политического убежища в Литве, сообщила в пятницу представитель литовского суда.
Družba
© AP / Scanpix

"В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище", – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", – заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

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Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.

В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.

Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Беларусь.

Были остановлены поставки загрязненной нефти в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.

В начале мая резервное ответвление газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позднее – в направлении Украины – в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня – в Польшу и Германию.

По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн. тонн загрязненной нефти.

Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva заверяет, что также получила груз нефти, загрязненной хлором, об этом свидетельствует информация, собранная BNS.

О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters.

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