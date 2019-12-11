Англоговорящий мужчина 1990 г.р. был задержан каунасской полицией 9 декабря, когда голый ходил по территории прогимназии.
Полицию вызвали работники школы. Представители школы утверждали, что из-за этого никто не пострадал, было начато расследование по факту развращения малолетних.
Каунасская окружная прокуратура от комментариев воздерживается, немногословна и полиция.
По неофициальным данным, голый мужчина мог прижимать к себе малолетнюю девочку.
11 декабря суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.
Подозреваемый по дороге из суда по-английски извинялся, говорил, что сейчас хочет умереть, а на вопрос, почему он ходил голый, сказал, что его "кто-то одурманил".
В момент задержания мужчина был трезвым. Были взяты пробы, чтобы выяснить, не находился ли он в состоянии наркотического опьянения.
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