Каунасский участковый суд удовлетворил просьбу прокуроров и разрешил взять под арест на три месяца иностранца, который ходил в обнаженном виде по территории каунасской прогимназии им. Тадаса Иванаускаса. Иностранец по дороге из суда по-английски сказал, что хочет умереть, а на вопрос, почему он ходил голый, сказал, что его "кто-то одурманил".
Teismas leido suimti užsienietį, kuris mokykloje vaikščiojo nuogas

Англоговорящий мужчина 1990 г.р. был задержан каунасской полицией 9 декабря, когда голый ходил по территории прогимназии.

Полицию вызвали работники школы. Представители школы утверждали, что из-за этого никто не пострадал, было начато расследование по факту развращения малолетних.

Каунасская окружная прокуратура от комментариев воздерживается, немногословна и полиция.

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По неофициальным данным, голый мужчина мог прижимать к себе малолетнюю девочку.

11 декабря суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.

Подозреваемый по дороге из суда по-английски извинялся, говорил, что сейчас хочет умереть, а на вопрос, почему он ходил голый, сказал, что его "кто-то одурманил".

В момент задержания мужчина был трезвым. Были взяты пробы, чтобы выяснить, не находился ли он в состоянии наркотического опьянения.

Общество

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