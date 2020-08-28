Каждое новое требование было подписано главой центра операций Аурелиюсом Веригой. Не удивительно, что жители начали путаться в новых правилах.
Чтобы жизнь стала легче, Delfi представляет список мест, где защитные маски надевать обязательно.
Торговые места, места предоставления услуг и другой деятельности
ОБЯЗАТЕЛЬНО: По действующему порядку маски надо надевать только в закрытых торговых помещениях и местах предоставления услуг. В масках должны быть продавцы, официанты и клиенты. Маски должны надевать и деть с 6 лет. Иными словами, маски надо надевать в торговых центрах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты и т.д.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: исключения касаются тех случаев, когда в маске невозможно предоставить услугу, например, когда делают макияж, стригут бороду и т.п. Маски не нужны в спортклубах и в центрах развлечений. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить. На открытых рынках маски также надевать не требуется.
Заведения общепита
ОБЯЗАТЕЛЬНО: в маске надо заходить на территорию заведения - как на улице, так и в помещении. В маске надо оставаться все время пребывания в кафе, ресторане, баре, клубе и т.д. В масках должны быть и клиенты, и работники.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: когда ешь и пьешь. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.
Общественный транспорт
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Все лица старше 6 лет должны ездить в общественном транспорте в масках - и работники и пассажиры.
ИСКЛЮЧЕНИЯ: Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.
В аэропорту и в самолете
ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все лица старше 6 лет и все находящиеся в аэропорту – и работники и пассажиры и другие лица. Маска должна быть на лице все время.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: нет обязательного требования находится в маске во время полета. Маски в аэропорту могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.
Мероприятия
ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все лица старше 6 лет - и зрители, и организаторы и участники. Маски обязательны и во время закрытых мероприятий.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: На мероприятиях без масок могут быть исполнители или те, кто выполняет спортивные упражнения, танцует. Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить - им рекомендуется надевать щитки.
Спортивные состязания
ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать все зрители старше 6 лет - неважно в помещении или на улице.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: маски могут не надевать спортсмены, судьи, инструкторы, организаторы, обслуживающий персонал.
Государственные и муниципальные учреждения и компании
ОБЯЗАТЕЛЬНО: маски, респираторы и др. должны надевать как служащие, так и посетители. Значит, в масках надо приходить как в поликлинику, так в Службу занятости и Налоговую инспекцию.
ИСКЛЮЧЕНИЯ: Маски могут не надевать инвалиды и люди, которые в силу состояния здоровья не могут их носить.
Образовательные учреждения
ОБЯЗАТЕЛЬНО: в масках должны быть родители, которые приводят детей в детские сады и школы и принимающий персонал.
В масках надо быть на мероприятиях, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 м.
В масках в общих помещениях (коридорах, столовых, учительской и т.д.) должны быть воспитатели, учителя и другие работники детских садов и школ.
В вузах, профтехучилищах и неформальных учебных заведениях маски студенты и педагоги должны носить везде, если не соблюдается дистанция в 2 м.
МОЖНО НЕ НАДЕВАТЬ: Маски в классе могут не использовать учителя и дети. Маски могут не надевать педагоги, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Маски могут не надевать приходящие на мероприятия родители, если соблюдается дистанция в 2 м.
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