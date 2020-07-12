Заброшенное место захоронения разорили, вероятно, "черные" археологи

Археолог Гедиминас Петраускас, увидев фотографии с этого старого места захоронения (оно внесено в реестр культурных ценностей и находится в деревне Кемяляй) оценил его состояние как очень плохое.

"Это место охраняется. Правда, выглядит оно совсем не так, как должно", – заметил он. Петраускас сказал, что опытные "черные" археологи обычно на охраняемые территории не заходят. Поэтому он предполагает, что это место так варварски перекопали злостные нарушители или же кто-то это сделал по глупости, не понимая, что они делают.

Петраускас заметил, что такие охраняемые территории физически охранять очень сложно. Кроме того, по его словам, песок там копали уже в 1907-1909 гг, тогда и выкопали первые археологические ценности. Раскопки в этом месте были проведены в 1938 г. и они не носили масштабный характер.

"Это место охраняется как место захоронений X-XIII вв, но по тому, что нашли во время раскопок, больше похоже на кладбище XVII-XVIII вв", – сказал эксперт. Сейчас много костей лежит на поверхности.

Петраускас сказал, что очень важно, чтобы муниципалитет собрал мусор на этом месте. Так место примет ухоженный вид. Специалист не считает, что там нужно проводить раскопки. Он заметил, что видимо тут были два места захоронений - очень старое (X-XIII), где похоронены сожженные останки, и XVII-XVIII вв - это, вероятно, кладбище, на котором были похоронены жители соседних деревень.

Петраускас считает, что "черные" археологи вряд ли могли найти в этом месте что-то ценное.

Советник мэра Ширвинтского района Аушрине Милюкайте-Яновскене сказала, что работники муниципалитета побывали на этом месте и зафиксировали, что недавно там выкопали немало ям, видимо, оттуда брали песок.

"Однако все эти раскопки поверхностные. Костей не видно. Можно лишь предполагать, что это дело рук "черных" археологов. Территория огорожена, муниципалитет обратился в полицию", – сказала Милюкайте-Яновскене.

Она также заметила, что мусор с этого места уберут работники староства.