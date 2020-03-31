Заболевший работник парламентской канцелярии проверялся из-за возможного контакта на работе

Староста фракции социал-демократов Римантас Синкявичюс подтвердил Delfi, что новый случай коронавируса был установлен у работника их фракции.

"Он - помощник Андрюса Палёниса", - сказал Синкявичюс.

Это второй случай коронавируса в парламенте. На прошлой неделе сообщили, что опасная болезнь была установлена у помощницы трех депутатов. Второй заболевший коронавирусом человек в парламенте - депутат парламента прошлого созыва.

Его помощницей в свое время работала женщина, у которой диагностировали коронавирус 25 марта.

Delfi во вторник связался с заболевшим помощником Палёниса. Мужчина на прямой вопрос о связях с бывшей подчиненной ответил, что "раньше близкие отношения нас может и связывали, но в последнее время мы были только коллегами".

Мужчина старше 60 лет не скрывает, что провериться на коронавирус он решил из-за возможного контакта в парламенте.

"Узнав, что кто-то из коллег заболел, я посидел, подумал и понял, что я тоже посещал то место, где работал заболевший человек, и нередко", - сказал собеседник.

Он сказал, что не знал, что заболела его бывшая близкая подруга, а сейчас коллега.

Мужчина сказал Delfi, что образец у него взяли в минувший четверг. "А потом я ждал результата. В ночь на воскресенье получил ответ со словом "Найдено".

Ни что нашли, ни как, болен или нет, ничего не понятно, я от этого напряжения даже не сразу понял, что у меня диагностировали коронавирус", - сказал служащий парламентской канцелярии.

Он заверил, что никаких симптомов у него нет. Мужчина сказал, что самочувствие у него нормальное. По его словам никакое лечение ему не назначили.

"Профилактически пью витамин C, а также чай из имбиря и лимона. Нет ни температуры, ни других симптомов", - сказал он.

Мужчина заметил, что он даже не представляет, где мог заразиться. Помощник депутата заверил, что с заболевшей коллегой в последнее время не общался. Он сказал, что находится у себя дома, еду ему привозят курьеры, оставляют под дверью.

Депутат Андрюс Палёнис подтвердил Delfi, что коронавирус диагностировали у его помощника. Сам министр сельского хозяйства сказал, что не контактировал с помощником больше двух недель, поэтому ему, скорее всего, не придется изолироваться.

В последний раз этот человек был на работе 17 и 20 марта. Он работал в I здании парламента, в западной части первого этажа (со стороны реки). Всех, кто работал в этой части парламента, получили личные сообщения. Сейчас собирают подробную информацию о контактах этого человека.

Сегодня эта часть парламента прошла дополнительную дезинфекцию.