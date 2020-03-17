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Третий вернувшийся из Дании в Литву молодой человек также заболел коронавирусом. Молодой человек, узнав, что заболел его товарищ из Кретинги, сразу же поехал к бабушке и соблюдал режим самоизоляции. Однако до того как поехать домой он с одним другом (у него также выявили коронавирус) побывал в Вильнюсе на торжествах по случаю 11 марта.
Заболевший коронавирусом юноша из Дании веселился с другом 11 марта в Вильнюсе
© Zuma Press / Scanpix

"Хочу подтвердить, что сегодня коронавирус выявили и у еще одного жителя Кретинги – 20-летнего юноши, он тоже вернулся из Дании. В Клайпедскую больницу его доставили вчера, когда появились симптомы. Он чувствует себя неплохо, – информирует мэр Кретингского района Антанас Калнюс. – В Литву через Каунас он прилетел 10 марта, с другим жителем Кретинги, у которого коронавирус установили в субботу. Они вместе ездили в Вильнюс, а в Кретингу вернулся 11 марта".

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Молодой человек живет с бабушкой, после информации о коронавирусе у первого юноши из Кретинги, бабушка второго находится в самоизоляции.

"Специалисты Национального центра общественного здравоохранения уже выявили часть контактов юноши, они находятся в самоизоляции. Еще раз прошу всех проявить сознательность, максимально сидеть дома, избегать мест массового скопления людей, сплотиться, быть ответственными и рациональными, руководствоваться официальной информацией и требованиями, не участвовать в распространении необоснованной информации", – обратился к жителям мэр и призвал проверять информацию только через официальные каналы.

Людей призывают помогать нуждающимся в помощи родственникам, а если они замечают нарушения режима самоизоляции – сообщать ответственным ведомствам: по горячей линии 1808, а если нарушения очень грубые - по номеру 112.

В Клайпеде во вторник подтвердили два случая коронавируса, подтвердил Delfi мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. Он сказал, что, по его данным, 30-летняя молодая женщина приехала из Италии. А молодой человек - из Дании.

Минздрав сообщает, что всего в Литве 17 марта выявили 3 новых случая коронавируса (COVID-19). Всего на сегодняшний день диагностирован 21 случай.

Двое пациентов изолированы в Каунасе, а один - в Вильнюсе. Все они недавно вернулись из-за границы – Италии, Чехии и Дании. Пока все зафиксированные в Литве случаи - привозные.

ru.DELFI.lt
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