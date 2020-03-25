Заболевший коронавирусом вильнюсец рассказал о самочувствии и работе врачей: все это очень серьезно

Рокас подозревает, что заразился коронавирусом в Лондоне, куда ездил в командировку на конференцию.

В Литву он вернулся 13 марта, выходные провел дома со своей невестой. Сначала он чувствовал лишь усталость, думал, что это после поездки, от переутомления. Но через несколько дней поднялась температура.

"Ровно через два дня поднялась температура до 38,5 градусов. Сначала думал, что заболел после переутомления", – вспоминает Рокас. Но потом появилась боль в мышцах, заложенность носа, усталость.

По словам собеседника, такое состояние вызвало беспокойство у его невесты, она уговорила его вызвать скорую. "Мы сделали это в понедельник, позвонили по номеру 1808, нас зарегистрировали, мы стали ждать дальше. Нас информировали, что заберут следующим утром, поскольку людей много", – рассказал мужчина.

Их привезли в Сантаришкес во вторник утром.

"Около 11.30 ч. взяли образцы. Для этого берут мазки из горла и носа. У нас кризис, некоторые вещи делают в спешке. Меня проверяли и на грипп, и на коронавирус. Могу сравнить. Сами приспособления, палочки, с помощью которых берут мазки слишком толстые. Мазок на грипп взяли легко, а палочка для коронавирусного теста в три раза толще, было сложно взять мазок, удалось сделать это не с первого раза, пошла носом кровь, было неясно, не испортили ли образец. Тут нет вины врачей, это некомпетентность тех, кто заказывает все эти инструменты", – рассказал Рокас.

По словам мужчины, результаты они ждали 16 ч.

"Нас перевели в палату, где мы сидели 16 ч. в ожидании приговора. Это нелегкий процесс, спокойствия не придает. Получили результаты в 3.30 ч", – вспоминает Рокас.

Его результат был положительный, а невесты - отрицательный. Рокаса оставили в больницу, а его девушку отправили домой, она находится в изоляции.

Он сказал, что первые дни болезни очень плохо спал, но, возможно, это связано с работой больницы.

"Больных в отделение COVID—19 переводят ночью. Поэтому мои первые дни были тяжелыми и неприятными. С четвертого дня проблему решила дополнительная таблетка парацетамола – выспался и днем чувствовал себя хорошо. Вирус напоминает о себе, чувствую, что я не выздоровел, когда сажусь к компьютеру, кружится голова, чувствуется усталость", – рассказал собеседник.

Он рассказал, что больных коронавирусом лечат в зависимости от того, какие у них симптомы – дает лекарства от температуры, обезболивающие от боли в мышцах, от воспаления легких - антибиотики.

Рокас не жалел комплиментов врачам.

"Врачи Сантаришкской больницы - лучшая команда, какую я встречал за всю свою жизнь. Они работают как пчелки, у них пар поднимается от очков, они из-за этого плохо видят, приходится делать перерывы, чтобы отдышаться. Врачи работают от чистого сердца и в полную силу, никакого страха, у них есть время и на юмор в сложных ситуациях. Аплодирую им стоя. Сейчас врачи - наши самые продвинутые воины", – сказал Рокас.

Он передал весть тем, кто считает, что коронавирус - раздутый пузырь.

"Как и в случае с кризисом, пузырь изнутри не виден. Так и здесь, это очень серьезно, но не многие углубились., поэтому не все понимают опасность", – сказал Рокас.