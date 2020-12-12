По словам мужчины, он чувствовал себя неважно. "Очень неприятная болезнь: высокая температура, ломота в костях и т.д. – пока уже лучше. Тяжело болела и жена, поэтому беспокоюсь за нее. Мы не ходили ни на какие мероприятия и встречи, только туда, куда надо: магазин, рыбный магазин и т.д. Берегите себя и других".
Он сказал, что презирает всех создателей и поклонников теорий заговора и циников.
"Гриппом я не болел лет 30, всегда делал прививки. У жены во вторую ночь была температура 40,2 градуса, ее никак не удавалось сбить. Я уже сидел с телефонной трубкой в руках, собирался вызывать скорую. Ей полегчало только через 3-4 дня после начала болезни", - сказал Альгимантас.
Он сказал, что у него температура была ниже и держалась 6 дней. На 5 день пропало обоняние, хуже стали работать вкусовые рецепторы. Мучал кашель.
"У нас есть пульсоксиметр, мы им пользовались, все было в порядке с насыщением крови кислородом. Жена давала мне разные лекарства. Сейчас уже несколько дней мы без температуры. Пока еще чувствуется слабость и усталость", - сказал шяуляец.
Он считает, что карантин ввели слишком поздно, а действующие меры слишком мягкие.
"Я думаю, нужны более жесткие меры, чтобы остановить болезнь. Я наблюдаю за социальными сетями и вижу, что люди начинают больше боятся, когда узнают о больных не понаслышке, а от близких. Тогда срабатывает фактор страха, пока нет примера, люди не верят", - сказал мужчина.
Он прибавил, что презирает создателей теорий заговора.
"Можно найти 50 и даже 100 ссылок для того, чтобы обосновать все, что хочешь. Я не понимаю споры - будут или нет прививаться, вот когда не пустят в самолет, на работу, быстро сделают прививки. Эти теории раздражают", - сказал Альгимантас.
Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 24 ч. 31 декабря.
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