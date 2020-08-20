Заболевший коронавирусом известный тенор Вишняускас находится в реанимации

В фейсбуке сам тенор сообщил, что находится в реанимации Сантаришкской больницы. Он написал, что коронавирус установили и у его жены Лины.
"Многие из вас от меня лично, или из СМИ уже знают, что у меня и у моей жены - коронавирус. Я не хотел об этом писать, думал лучше будет информировать всех уже после выздоровления. Однако это коварная болезнь... Я сейчас нахожусь в реанимации Сантаришкской больницы, а моя Линуте в больнице. Дети дома одни", – писал Вишняускас.
Delfi уже сообщал, что очаг в театре и филармонии мог разгореться после приезда гостя из Италии.
Поговаривают, что итальянец больше недели плохо себя чувствовал, у него были симптомы коронавируса. По имеющимся данным, иностранец провел курсы для известных литовских исполнителей - как из театра оперы и балета, так и филармонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: с завтрашнего дня маски на мероприятиях обязательны (25)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига информировал,...
Литовские рестораны меняют правила, не дожидаясь решений правительства: клиентам придется ждать заказ в масках (7)
Литовские рестораны рады хорошему лету, однако с...
Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской: обсудили и вопрос ее личной безопасности (98)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...
Представитель Тихановской: она планирует вернуться в Беларусь, Лукашенко – потерпел крах (87)
"Она уже чувствует себя лучше, в скором времени...
Программа "Держитесь там" возвращается - в эфире специальный выпуск о Беларуси (22)
Программа " Держитесь там " (или "Тримайтесь там")...