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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 18 августа, в Литовском театре оперы и балета и Каунасской филармонии коронавирусом заболел 21 человек. Один из них – тенор Вайдотас Вишняускас, который больше известен под псевдонимом Кристиан Бенедикт.
Заболевший коронавирусом известный тенор Вишняускас находится в реанимации
© Ken Howard

В фейсбуке сам тенор сообщил, что находится в реанимации Сантаришкской больницы. Он написал, что коронавирус установили и у его жены Лины.

"Многие из вас от меня лично, или из СМИ уже знают, что у меня и у моей жены - коронавирус. Я не хотел об этом писать, думал лучше будет информировать всех уже после выздоровления. Однако это коварная болезнь... Я сейчас нахожусь в реанимации Сантаришкской больницы, а моя Линуте в больнице. Дети дома одни", – писал Вишняускас.

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Delfi уже сообщал, что очаг в театре и филармонии мог разгореться после приезда гостя из Италии.

Поговаривают, что итальянец больше недели плохо себя чувствовал, у него были симптомы коронавируса. По имеющимся данным, иностранец провел курсы для известных литовских исполнителей - как из театра оперы и балета, так и филармонии.

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