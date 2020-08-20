Заболевший коронавирусом известный тенор Вишняускас находится в реанимации

В фейсбуке сам тенор сообщил, что находится в реанимации Сантаришкской больницы. Он написал, что коронавирус установили и у его жены Лины.

"Многие из вас от меня лично, или из СМИ уже знают, что у меня и у моей жены - коронавирус. Я не хотел об этом писать, думал лучше будет информировать всех уже после выздоровления. Однако это коварная болезнь... Я сейчас нахожусь в реанимации Сантаришкской больницы, а моя Линуте в больнице. Дети дома одни", – писал Вишняускас.

Delfi уже сообщал, что очаг в театре и филармонии мог разгореться после приезда гостя из Италии.

Поговаривают, что итальянец больше недели плохо себя чувствовал, у него были симптомы коронавируса. По имеющимся данным, иностранец провел курсы для известных литовских исполнителей - как из театра оперы и балета, так и филармонии.