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В пятницу утром мэр Расейняй Андрюс Баутронис в фейсбуке сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Позже стало известно, что коронавирусом заболел и глава администрации мэрии Эдмундас Йонила.
Заболевшие коронавирусом главы Расейняй были на одном мероприятии с Науседой, Сквернялисом и Ландсбергисом
© LRPK / Robertas Dačkus

"Утром я узнал, что и мой тест на коронавирус положительный. Хочу подтвердить, что я профилактически сдавал анализы в выходные, тогда тест был отрицательным", – писал Баутронис.

Он подчеркнул, что принимал участие в мероприятиях будучи уверенным, что здоров. Сегодня муниципальная комиссия по ЧП решает вопрос введения в районе локального карантина.

"Ну, а сегодня приходится приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам и работать в изоляции. Однако это не мешает решать важные вопросы. С 11:00 ч. будет заседать комиссия.

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Я надеюсь, что мой личный опыт и опыт множества других людей – родственников, знакомых или друзей побудут к еще большей ответственности и единству. Вирус не выбирает людей ни по имени, ни по возрасту, ни по полу. Мы должны понимать, что социальная дистанция – основная превентивная мера при борьбе с COVID–19. Будьте здоровы", – писал он в фейсбуке.

"Сейчас я нахожусь в изоляции, у себя дома, работают заместители – как моя заместитель, так и вице-мэр", – сказал Йонила.

Ни у него, ни у мэра симптомов нет.

По словам Йонилы, из 100 работников администрации мэрии большая часть работает удаленно, 15 изолированы из-за контактов.

Глава администрации сказал, что заразиться работники могли от одной работницы, 217 сентября, с которой они ехали в одном автомобиле на открытие мемориала партизанам в Крижкальнисе.

На церемонии открытия мемориала присутствовал также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Саулюс Сквернялис, бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, министры обороны, культуры, представители муниципалитета, партизаны.

Президента Литвы 25 сентября проверят на коронавирус.

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