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Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус, после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи находятся в больнице под наблюдением, сообщил директор Шяуляйской инфекционной больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице.
Заболевшая коронавирусом жительница Шяуляй избежала контактов на работе
© DELFI / Kiril Čachovskij

Женщина вернулась из Вероны в понедельник, во вторник почувствовала себя плохо, а в четверг на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу. Вирус был подтвержден в пятницу ночью.

Директор больницы сказал, что женщина почувствовала недомогание – у нее поднялась высокая температура, начался кашель и было тяжело дышать. Она решила не выходить на работу и осталась дома.

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"Почувствовав недомогание, женщина взяла больничный, не пошла на работу, так избежала контакта с коллегами и с людьми в других публичных местах", – сказал журналистам в пятницу Мажейка.

Общавшийся с женщиной мужчина находится в другом отделении больницы. "У него взят мазок, и будет проведен анализ, чтобы выяснить инфицирован он или нет", - сказал директор больницы.

В больницу также доставлены три члена семьи, которые жили отдельно, у них нет симптомов, однако они находятся под наблюдением.

"В данный момент у нас есть один поставленный диагноз, проводятся четыре анализа, данные о которых поступят в течение дня", – сказал Мажейка.

В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено.

Советник премьера Скирмантас Малинаускас сказал, что женщина чувствует себя хорошо.

Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были отрицательными.

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