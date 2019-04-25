В прошлом году в Литве было зарегистрировано всего 30 случаев кори.

Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и проявляется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.

Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.