В прошлом году в Литве было зарегистрировано всего 30 случаев кори.
Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и проявляется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.
Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.
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