Заболеваемость гриппом в Литве снижается

По данным центра, эпидемию уже отменили 14 из 33 самоуправлений, в которых она была объявлена, в четверг отменить эпидемию собирается Вильнюс.

Эпидемия продолжается в 19-ти самоуправлениях. Из крупных городов отменил эпидемию пока только Панявежис.

В период 26 февраля – 4 марта общий показатель заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями был 102,9 случая на 10 тыс. жителей, неделю назад заболеваемость гриппом была 123,5 случая на 10 тыс. жителей.

Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Шяуляй, самый высокий - в Клайпеде.

За период 26 февраля – 4 марта из-за гриппа было госпитализировано 142 человека, из них - 12 младенцев до двух лет, 54 ребенка, остальные - взрослые. На лечении в больнице были три беременные женщины. Шесть человек находились в отделении интенсивной терапии. Больше всего больных гриппом с осложнениями было в Каунасском, Клайпедском и Вильнюсском округах.

В этот сезон гриппа в Литве было зарегистрировано 11 смертей от осложнений после гриппа.