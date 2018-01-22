Как известно, страхование на случай болезни и материнства гарантирует выплату в период временной нетрудоспособности. Ее цель - компенсировать потерю дохода из-за болезни.

Пособие по болезни, выплачиваемое работодателем в течение первых двух календарных дней недееспособности, составляет 80% -100% средней зарплаты.

С третьего дня выплата выплачивается из бюджета «Содры». Она составляет 80% от суммы зарплаты получателя.

Для установленных законом выплат предусмотрен «потолок». Даже самым высокооплачиваемым работникам компенсируются до 80%. суммы, равной двум средним заработным платам (теперь это примерно 850 х 2 = 1 700 евро х 80% = 1 360 евро до вычета налогов).

Однако даже и так называемую выплату «Содра» может дополнительно уменьшить, если в период болезни вам выплатят деньги за выполненную ранее работу, например, по авторскому договору.

С такой ситуацией столкнулась жительница Вильнюса Даля, которая работала в компании, в которой выплачивалась постоянная часть заработной платы и гонорар за авторские работы.

«Бухгалтерия компании информировала всех сотрудников о том, что они должны были заранее уведомить о заболевании и бюллетене, в таком случае бухгалтерия переносит выплату денег. В противном случае вы рискуете потерять свою выплату за период болезни. Так как государство это трактует, как то, что вы получали вознаграждение в это время, хотя на самом деле гонорар был заработан раньше.

Ситуация и удивляет, и злит - во-первых, человек не может планировать болезнь, во-вторых, когда болеешь, то меньше всего думаешь о том, что государство у тебя за спиной думает, что бы еще такого забрать. Когда болеешь, то нужны лекарства, еда наконец, но ты не можешь получить свои законно заработанные деньги, нужно унижаться, одалживать — ведь не секрет, что многие люди в Литве живут «от зарплаты до зарплаты», - рассказала читатель.

Кстати, в прошлом году населению страны было было выписано 3,22 миллиона справок о временной нетрудоспособности. Это почти на 1 миллион., или около 45%, больше, чем пять лет назад.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене признает, что нынешняя процедура не является наиболее благоприятной для сотрудников: доходы по авторскому договору не могут быть получены, если в случае болезни вы не хотите терять выплату.

«И для бухгалтеров будет больше работы, если при заполнении соответствующего сообщения «Содры» следовало бы указать точную дату выполнения работ. Иногда это невозможно, например, в случае, если выплачивается аванс. Я думаю, что «Содра» не должна требовать акт принятия -передачи работ, было бы достаточно подтверждения от автора, когда он выполнил работу», - сказала она.

Руководитель ассоциации признала, что в соответствии с действующим законодательством началом страхования лица считается дата выплаты автору, что не совпадает с датой выполнения работ. Закон гласит, что страхование на случай болезни и материнства наступает в момент платежа, но дата выполнения работы не считается началом страхования. Однако, по ее словам, таков закон.